De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

Club Brugge verzekerde zich zondagmiddag met de 1-2-zege op stadsgenoot Cercle al vroeg van de Champions' Play-offs. Voor Nicolo Tresoldi (21) werd het ook een belangrijk moment: hij opende de score met een prachtig schot en liet meteen zien waarom er opnieuw interesse uit de Bundesliga is.

De openingsgoal van Tresoldi was zijn eerste schot op doel in de stadsderby en meteen raak. Het betekende zijn elfde treffer van het seizoen en luidde tien sterke minuten van blauw-zwart in.

De Italiaanse spits zit aan drie goals in de laatste vier competitiewedstrijden, mede dankzij de afwezigheid van Vermant, die wat rust nodig had. “Wie energie in de ploeg brengt en passie toont, wordt beloond door zijn ploegmaats", zei coach Ivan Leko. “Nico zette veel druk, verdedigde goed en was klaar als de bal kwam.”

Tresoldi maakt Leko’s keuzes voorin steeds moeilijker. Waar Vermant aanvankelijk de voorkeur kreeg, koos Leko tegen Cercle opnieuw voor de jonge Italiaan. En dat pakte goed uit. “Eerste keuze, tweede keuze… er is geen hiërarchie tussen mijn spitsen", haalde Leko zijn schouders op.. “Voetbal is dynamisch. Nico is vandaag de matchwinnaar, Romeo deed dat voordien elk weekend.”

Leipzig, Eintracht Frankfurt en Stuttgart volgen Tresoldi al op de voet

In de wedstrijd tegen Cercle liet Tresoldi ook zijn fysieke ontwikkeling zien. Ondanks dat Club het in de eerste helft moeilijk had om onder de druk uit te voetballen, hield hij de bal meerdere keren vast, weerstond hij duels met meerdere tegenstanders en legde hij mee de basis voor het tweede doelpunt van Forbs.

Na een moeilijke eerste maand in Brugge heeft Tresoldi zich ontpopt tot een regelmatige basisspeler. Met elf goals en vier assists op enkele maanden tijd is er nu al interesse van clubs als RB Leipzig, Eintracht Frankfurt en Stuttgart, schrijft Het Nieuwsblad. Hoe lang kan Club hem nog aan boord houden?

