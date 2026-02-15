🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

Foto: © photonews

Cercle Brugge liet tegen Club Brugge een uitgelezen kans liggen om de derby naar zich toe te trekken. Een vroege misser brak hen zuur op, waarna blauw-zwart genadeloos toesloeg en de stadsrivaal met lege handen achterbleef.

Cercle Brugge verloor zondagnamiddag met 1-2 van stadsrivaal Club Brugge. Aan het begin van de wedstrijd liet de Vereniging het na om op voorsprong te komen na een bijna onbegrijpelijke misser van Pieter Gerkens.

De middenvelder kwam prima ingelopen op een voorzet en kreeg een vrije kopkans vanop een paar meter van het doel. Alleen kopte hij van zeer dichtbij op de paal. Hier zat sowieso meer in.

Vroege misser breekt Cercle zuur op in beladen derby

Wat later zal hij het zich beklaagd hebben. Beide ploegen trokken met een 0-0-tussenstand naar de kleedkamers, maar kort na de rust werkte Tresoldi de 0-1 binnen. Enkele minuten later verdubbelde Carlos Forbs de voorsprong.

Toch kon Cercle het hen nog bijzonder lastig maken. Flavio Nazinho scoorde zo'n 20 minuten voor het einde van de partij de aansluitingstreffer, en op wat voor manier. De aanvaller leek voor een voorzet te gaan, maar haalde er veel meer uit.

Lees ook... Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Mignolet verkeek zich wat op de bal, die plots richting zijn doel ging. Voor hij het wist lag de oranje bal achter hem in de netten. Of het bewust was of niet, Nazinho scoorde ongetwijfeld één van de doelpunten van het weekend.

