Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Anderlecht veegde Antwerp met 0-4 van de Bosuil onder interim-coach Jérémy Taravel. Na weken van kritiek oogde paars-wit plots scherp en direct. Maar is dat genoeg om het roer definitief om te gooien?

Anderlecht besloot om Besnik Hasi te ontslaan en stelde Edward Still aan als interim-coach. Hij leed twee nederlagen en vertrok nadien naar Watford. Jérémy Taravel pakte over voor de bekerwedstrijd tegen Antwerp en won meteen met 0-4.

Het verschil met de wedstrijden van de voorbije weken en maanden was groot. Bal afpakken en zo snel mogelijk naar voren: dat was de opdracht. Anderlecht mikt nu op Alfred Schreuder als T1, maar zou het Taravel ook niet gewoon kunnen houden?

Johan Boskamp is nog niet helemaal overtuigd

"Nou ook niet overdrijven", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Je denkt toch niet dat hij in twee dagen tijd alles heeft veranderd? Dan kunnen ze hem beter gelijk een contract voor tien jaar aanbieden."

"Die Taravel zal de spelers wel een beetje opgenaaid hebben. Of wie weet hebben wij dat wel gedaan. Die spelers hebben de laatste weken zoveel gezeik over zich heen gekregen, dat ze er misschien wel kracht uit hebben geput", gaat Boskamp verder.



Na de stevige zege op de Bosuil, tegen een zwak Antwerp, krijgt paars-wit de kans om te bevestigen tegen RAAL La Louvière. "Wij riepen dat ze helemaal niets konden, maar tegen Antwerp hebben ze ons ongelijk bewezen. Nu maar hopen dat het zondag tegen La Louvière niet opnieuw als een pudding in elkaar zakt", aldus Boskamp.