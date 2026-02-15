Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4329

Anderlecht veegde Antwerp met 0-4 van de Bosuil onder interim-coach Jérémy Taravel. Na weken van kritiek oogde paars-wit plots scherp en direct. Maar is dat genoeg om het roer definitief om te gooien?

Anderlecht besloot om Besnik Hasi te ontslaan en stelde Edward Still aan als interim-coach. Hij leed twee nederlagen en vertrok nadien naar Watford. Jérémy Taravel pakte over voor de bekerwedstrijd tegen Antwerp en won meteen met 0-4.

Het verschil met de wedstrijden van de voorbije weken en maanden was groot. Bal afpakken en zo snel mogelijk naar voren: dat was de opdracht. Anderlecht mikt nu op Alfred Schreuder als T1, maar zou het Taravel ook niet gewoon kunnen houden?

Johan Boskamp is nog niet helemaal overtuigd

"Nou ook niet overdrijven", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Je denkt toch niet dat hij in twee dagen tijd alles heeft veranderd? Dan kunnen ze hem beter gelijk een contract voor tien jaar aanbieden."

"Die Taravel zal de spelers wel een beetje opgenaaid hebben. Of wie weet hebben wij dat wel gedaan. Die spelers hebben de laatste weken zoveel gezeik over zich heen gekregen, dat ze er misschien wel kracht uit hebben geput", gaat Boskamp verder.


Na de stevige zege op de Bosuil, tegen een zwak Antwerp, krijgt paars-wit de kans om te bevestigen tegen RAAL La Louvière. "Wij riepen dat ze helemaal niets konden, maar tegen Antwerp hebben ze ons ongelijk bewezen. Nu maar hopen dat het zondag tegen La Louvière niet opnieuw als een pudding in elkaar zakt", aldus Boskamp.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Jérémy Taravel

Meer nieuws

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

16:00
LIVE: Kan Zulte Waregem een sterk STVV iets in de weg leggen? Live

LIVE: Kan Zulte Waregem een sterk STVV iets in de weg leggen?

15:30
LIVE: Reageert Antwerp tegen Westerlo na bekerpandoering? Live

LIVE: Reageert Antwerp tegen Westerlo na bekerpandoering?

15:22
Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

13:30
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

15:29
Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

12:30
2
"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

15:30
Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

15:00
RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

14:30
7
De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

11:30
14
Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden Reactie

Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden

13:00
2
LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

09:45
Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

12:00
1
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45
🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

11:00
8
KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

10:30
7
Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

10:00
4
🎥 Na het exploot bij Ajax: "Dan zijn die Belgen toch zo dom niet"

🎥 Na het exploot bij Ajax: "Dan zijn die Belgen toch zo dom niet"

09:00
LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen in de Brugse derby?

LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen in de Brugse derby?

09:15
Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

09:30
Mehdi Bayat spaart zware woorden niet en kijkt ook naar... Hans Cornelis: "We hebben een fout gemaakt" Reactie

Mehdi Bayat spaart zware woorden niet en kijkt ook naar... Hans Cornelis: "We hebben een fout gemaakt"

08:20
5
Ex-bondscoach Roberto Martinez betuigt zijn spijt over één bepaald moment bij de Rode Duivels

Ex-bondscoach Roberto Martinez betuigt zijn spijt over één bepaald moment bij de Rode Duivels

08:40
7
Genk-trainer Hayen komt verrassend uit de hoek over Europa League-ontmoeting

Genk-trainer Hayen komt verrassend uit de hoek over Europa League-ontmoeting

07:00
🎥 Kompany reageert op mijlpaal Kane, Belgenfestival bij Ajax en topper in Serie A beslist in minuut 90

🎥 Kompany reageert op mijlpaal Kane, Belgenfestival bij Ajax en topper in Serie A beslist in minuut 90

06:30
Standard en Union delen de punten na intens gelijkspel op Sclessin

Standard en Union delen de punten na intens gelijkspel op Sclessin

22:49
Oude bekende zegt geen 'neen' tegen terugkeer en steunt Anderlecht mogelijk al tijdens bekerfinale

Oude bekende zegt geen 'neen' tegen terugkeer en steunt Anderlecht mogelijk al tijdens bekerfinale

22:30
Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

23:00
Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

20:30
2
Club Brugge mag zich in de handen wrijven: "Doet denken aan Yamal bij La Masia"

Club Brugge mag zich in de handen wrijven: "Doet denken aan Yamal bij La Masia"

22:15
3
Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

21:40
🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over werkpunt lopen uiteen

🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over werkpunt lopen uiteen

21:20
2
Venijn zit in de staart in topper Kortrijk - Beerschot en nog veel meer uit de Challenger Pro League

Venijn zit in de staart in topper Kortrijk - Beerschot en nog veel meer uit de Challenger Pro League

22:00
17
Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi

Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi

20:14
1
Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

21:00
Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-0 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap" TatstOn TatstOn over Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan lucas lucas over Cercle Brugge - Club Brugge: 1-2 TatstOn TatstOn over De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn jeffzie151 jeffzie151 over Antwerp - Westerlo: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren" Obiku Obiku over 🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen Luc vann Dooren Luc vann Dooren over Anderlecht - La Louvière: - Impala Impala over Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters PatKBVAV PatKBVAV over KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved