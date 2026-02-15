LIVE: Kan Zulte Waregem een sterk STVV iets in de weg leggen?

STVV is sinds gisteren zeker van een plek in de Champions' Play-offs dit dankzij het verlies van Sporting Charleroi. Een druk die weg is bij de thuisploeg. Zulte Waregem kent een prima seizoen, maar moet toch nog wat punten pakken om zeker te zijn van het behoud. Kunnen ze dit op het veld van STVV?

Prono STVV - Zulte Waregem

STVV wint

STVV wint Gelijk Zulte Waregem wint 93.33% 3.16% 3.51% Populairste 2-0

(80x) 2-1

(70x) 3-1

(56x)

Vergelijking STVV - Zulte Waregem

Positie

3 11

Punten

48 29

Gewonnen

15 7

Verloren

6 9

Gescoorde doelpunten

37 32

Doelpunten tegen

26 35

Gele kaarten

46 38

Rode kaarten

2 2

Onderlinge duels gewonnen