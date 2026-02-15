Volg STVV - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
|Datum:
|15/02/2026 19:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 25
LIVE: Kan Zulte Waregem een sterk STVV iets in de weg leggen?
STVV is sinds gisteren zeker van een plek in de Champions' Play-offs dit dankzij het verlies van Sporting Charleroi. Een druk die weg is bij de thuisploeg. Zulte Waregem kent een prima seizoen, maar moet toch nog wat punten pakken om zeker te zijn van het behoud. Kunnen ze dit op het veld van STVV?
Prono STVV - Zulte Waregem
STVV wint
|STVV wint
|Gelijk
|Zulte Waregem wint
|93.33%
|3.16%
|3.51%
|Populairste
|2-0
(80x)
|2-1
(70x)
|3-1
(56x)
Vergelijking STVV - Zulte Waregem
Positie
3
11
Punten
48
29
Gewonnen
15
7
Verloren
6
9
Gescoorde doelpunten
37
32
Doelpunten tegen
26
35
Gele kaarten
46
38
Rode kaarten
2
2
Onderlinge duels gewonnen
17
7
17