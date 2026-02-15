Volg STVV - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 15/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: Kan Zulte Waregem een sterk STVV iets in de weg leggen?

STVV is sinds gisteren zeker van een plek in de Champions' Play-offs dit dankzij het verlies van Sporting Charleroi. Een druk die weg is bij de thuisploeg. Zulte Waregem kent een prima seizoen, maar moet toch nog wat punten pakken om zeker te zijn van het behoud. Kunnen ze dit op het veld van STVV?

Prono STVV - Zulte Waregem

STVV wint
STVV STVV wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
93.33% 3.16% 3.51%
Populairste
2-0
(80x)		 2-1
(70x)		 3-1
(56x)

Vergelijking STVV - Zulte Waregem

Positie

3
11

Punten

48
29

Gewonnen

15
7

Verloren

6
9

Gescoorde doelpunten

37
32

Doelpunten tegen

26
35

Gele kaarten

46
38

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

17
7
17
23/08 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
11/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
27/12 20:00 STVV STVV 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/09 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 STVV STVV
02/04 16:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
07/08 18:30 STVV STVV 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
13/02 18:30 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/12 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
14/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-1 STVV STVV
04/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 STVV STVV
24/08 20:30 STVV STVV 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 STVV STVV
04/11 20:00 STVV STVV 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/12 20:00 STVV STVV 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
18/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 STVV STVV
14/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
26/10 20:30 STVV STVV 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/02 20:30 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 STVV STVV
27/04 17:00 STVV STVV 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/02 15:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-5 STVV STVV
03/03 20:00 STVV STVV 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 STVV STVV
12/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 STVV STVV
06/11 20:00 STVV STVV 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
24/04 20:00 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 STVV STVV
23/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
22/01 19:30 STVV STVV 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/10 20:00 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/10 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 STVV STVV
22/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 STVV STVV
20/10 20:00 STVV STVV 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/04 20:00 STVV STVV 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 STVV STVV
27/03 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 STVV STVV
25/03 20:00 STVV STVV 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-5 STVV STVV
21/10 19:30 STVV STVV 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/11 20:00 STVV STVV P1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

12/02

Zulte Waregem is door de overwinning tegen Dender - zonder echt goed te spelen - opnieuw in wat veiliger oorden terechtgekomen. En dus hebben ze tegen het verrassende STVV ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-0 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
