Tien Kanaries schieten zich meermaals in eigen voet en bieden Zulte Waregem halve finale op schoteltje aan

In de Croky Cup konden Zulte Waregem en STVV op zoek naar een plek bij de laatste vier. En dus was het afwachten wie in een verregende Elindus Arena het meeste zin zou tonen.

Voor Zulte Waregem primeert dit seizoen het behoud in de Jupiler Pro League, waardoor Mbaye Leye toch een beetje roteerde in zijn team. Ramirez, Thiam en Lopez mochten in de basis beginnen, Brüls mocht niet meespelen tegen zijn moederclub STVV en Rommens en Sormo zaten op de bank.

Meteen rood

Bij de bezoekers wel Gianni Bruno, die dit seizoen al meermaals kwelduivel was voor zijn ex-ploeg. Op het middenveld kreeg Olivier Dumont dan weer een basisdebuut, al zou hij daar uiteindelijk maar een minuutje kunnen van genieten.

Na een misverstand achterin moest Schmidt namelijk aan de noodrem hangen bij Ramirez, waardoor hij met een rode kaart naar de kleedkamers moest en invallersdoelman Coppens de honneurs moest komen waarnemen.

De goalie kon zich na een kwartier onderscheiden door een strafschop van Zinho Gano te stoppen. Een heldenstatus in wording? Neen, want nog voor de rust moest hij zich toch gewonnen geven op een gekruist schot van Fadera: 1-0 bij de koffie.

Twee strafschoppen

Na rust zakte het tempo wat in. De Kanaries waren met tien nooit echt bij machte om echt aanspraak te maken op een gelijkmaker, Essevee probeerde op een drassig veld uit de problemen te blijven. Toen Coppens Fadera onderuithaalde maakte Vormer er vanop de stip 2-0 van.

Match gespeeld op die manier, want STVV kwam met moeite in de buurt van Sammy Bossut en op een vrije trap van Boya was die ook bij de pinken gebleken. De match kabbelde naar het einde, de 2-0 zege kwam nooit in het gedrang - Hayashi mikte de laatste kans naast.

Zulte Waregem mag zo naar de halve finales in de Beker van België. "Brussel, Brussel, de Boeren zijn op komst", kirden de supporters al. Een nieuw elan maakt zich alvast meester van de Gaverbeek, al kreeg het de kwalificatie door de omstandigheden en de snelle rode kaart wel een beetje onverwacht in de schoot geworpen.