Ook jonkie vol lof over Ruud Vormer: "Dan mag je als jonge speler heel blij zijn en moet je goed luisteren"

Bij Zulte Waregem hebben ze blijkbaar dé transfer van het jaar gedaan door Ruud Vormer binnen te halen. De Nederlandse middenvelder zijn impact valt volgens iedereen binnen de club niet te onderschatten.

Zo ook dezelfde boodschap bij Alieu Fadera, die ziet dat de middenvelder alles en iedereen beïnvloed bij Essevee. “Een kei van een aanwinst is hij voor ons”, aldus Fadera. “Vooral omwille van zijn impact op de andere spelers. Op mij ook, ja, maar werkelijk op iedereen."

Vormer-effect

Vormer is de leider die Zulte Waregem nodig had. "Hij loopt constant te praten en aanwijzingen te geven. Neen, dat werkt me helemaal niet op de zenuwen, integendeel. Als een speler van dat kaliber de moeite neemt om je met zijn goede raad steun te bieden, dan mag je als jonge speler heel blij zijn en móet je heel goed luisteren.”

Fadera zelf profiteert ook. Hij lijkt eindelijk helemaal los, begint te scoren en lokt ook strafschoppen uit: "Het loopt lekker, voor mij en voor het team. De snelle rode kaart was uiteraard in ons voordeel, maar we hebben het na de rust ook goed uitgespeeld."