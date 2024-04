Hij wordt meteen na het einde van het seizoen voorgesteld: dit wordt de nieuwe coach van KAA Gent

KAA Gent neemt na het seizoen afscheid van Hein Vanhaezebrouck. De Oost-Vlamingen weten ook al meteen wie de opvolger moet worden. Al worden die gesprekken pas na het seizoen opgestart.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar we zijn er wel zeker van. Hein Vanhaezebrouck is volgend seizoen geen coach meer bij KAA Gent. Die beslissing werd in onderling overleg genomen.

Al had Vanhaezebrouck eigenlijk weinig te vertellen. Sam Baro wil met De Buffalo's evolueren naar een structuur met een coach en een technisch directeur, terwijl Vanhaezebrouck geen zin had om aan macht in te boeten.

© photonews

De nieuwe coach van Gent zal volgens onze informatie Besnik Hasi worden. Gent nam via tussenpersonen al contact op met de coach van KV Mechelen. Hasi is meer dan geïnteresseerd, maar wil pas na het seizoen babbelen.

Dat is logisch. Gent en Mechelen strijden momenteel beiden in de Euro Play-Offs. De Buffalo's lijken inmiddels zo goed als zeker van de winst, maar het pleit voor Hasi dat hij eerst het seizoen wil afwerken Achter De Kazerne.

Wie wordt de nieuwe coach van KAA Gent?

Hasi nam midden dit seizoen - hij tekende er een contract tot het einde van het seizoen - het roer van Malinwa over van Steven Defour. De voormalige coach van RSC Anderlecht deed het heel goed en strandde zelfs op een zucht van de Champions Play-Offs.

Mechelen wil dan ook héél graag door met Hasi, maar ook daar houdt de coach voorlopig de boot af. Zijn voorkeur ligt bij het nieuwe project bij Gent. Mechelen gaat dus beter op zoek naar een plan B.