Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Coosemans - De Busser - Kikkenborg

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Coosemans - De Busser - Kikkenborg

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

RSC Anderlecht blijft actief op zoek naar een nieuwe doelman. Door het mogelijke vertrek van Mads Kikkenborg moet de club snel schakelen en worden meerdere pistes onderzocht.