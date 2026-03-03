La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'
Foto: © photonews

Romelu Lukaku is helemaal terug. De Rode Duivel scoorde afgelopen weekend het beslissende doelpunt voor SSC Napoli op bezoek bij Hellas Verona. Maar gaat hij zijn doelpunten ook volgend seizoen nog in eenzelfde shirt scoren?

Romelu Lukaku scoorde in de absolute slotseconden de 1-2 voor SSC Napoli bij Hellas Verona. De Rode Duivel liet na het blessureleed de emoties de vrije loop.

Big Rom is al enkele weken speelklaar, maar wordt door Antonio Conte sporadisch gebruikt. Enerzijds wil de coach van Partenopei geen risico's nemen met de Rode Duivel, anderzijds heeft Rasmus Hojlund de rol van eerste aanvaller de voorbije maanden opgeëist.

Is het loon van Romelu Lukaku nog te verantwoorden voor SSC Napoli?

La Gazzetta dello Sport weet dat Napoli momenteel nadenkt over de toekomst van Lukaku. De Rode Duivel heeft een contract tot medio 2027, maar zijn loon weegt enorm door op de loonlast.

Bovendien zijn er kapers op de kust. Het is geen geheim dat RSC Anderlecht hoopt dat Lukaku zo snel als mogelijk naar huis komt. Maar we durven betwijfelen dat Big Rom na het WK al terug naar België zal of zelfs wil keren. 

Eerst cashen, daar naar huis?


Al zijn er kapers op de kust. De roze sportkrant weet evenzeer dat er concrete Saoedische interesse is. Gaat Lukaku nog één of twee seizoenen cashen vooraleer hij terug in Brussel komt voetballen? De vraag moét alleszins luidop gesteld worden.

