Zien we Roberto Martinez binnenkort weer bij een gewone club? Dit is zijn antwoord

Roberto Martinez blijft ook in Portugal niet gespaard van kritiek. Zien we hem volgend seizoen terug bij een club?

Net als tijdens zijn periode in België geniet Roberto Martinez ook nu geen onvoorwaardelijke bescherming van pers en publieke opinie. Hoewel hij in juni nog de Nations League won door Duitsland en Spanje te verslaan, oogt het spel van Portugal de voorbije maanden stroef.

In eigen land klinkt steeds vaker dat hij na het WK zou kunnen vertrekken. Zijn contract loopt af op 31 juli en een verlenging lijkt niet vanzelfsprekend. In Schotland schuiven bookmakers hem zelfs naar voren als favoriet om Martin O’Neill op te volgen bij Celtic, dat deze zomer een nieuwe trainer zoekt.

Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van Shaun Maloney in Glasgow, die onder Martinez speelde bij Wigan en later als assistent meewerkte bij de Rode Duivels.

Op weg naar een vertrek bij Portugal?

In het programma The Overlap hield Martinez de boot af. Keert hij na tien jaar interlandvoetbal terug naar het clubvoetbal? "Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik heb mijn carrière nooit kunnen plannen. Wat ik heb meegemaakt had ik nooit kunnen voorspellen. Ik heb altijd gedacht dat het juiste project zich zou aandienen wanneer de tijd rijp is."

Toen Gary Neville hem lachend suggereerde dat het bijzonder zou zijn om Celtic te coachen na het winnen van een WK, reageerde Martinez ernstig. "Wat een project sterk maakt, is het bestuur, het vertrouwen in je werk en de algemene visie."

De Spanjaard benadrukte ook hoe waardevol hij zijn periodes bij België en Portugal vindt. "Tegen jonge trainers zeg ik: als je op internationaal niveau kan werken, word je completer. In vergelijking met clubvoetbal moet je duidelijke prioriteiten stellen. Met vaak maar drie trainingsdagen kan je niet alles doen — helderheid is cruciaal."

