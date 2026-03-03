Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

Antwerp pakte drie punten tegen STVV met een opvallend defensief plan. Joseph Oosting verraste met een laag blok en zag zijn aanpak renderen, al was het spelbeeld minder aantrekkelijk voor de fans.

Antwerp kon afgelopen weekend met 1-0 winnen van STVV. Coach Joseph Oosting kon zijn tegenstander verrassen met een bijzonder laag blok, en zijn plan werkte duidelijk. STVV geraakte er op offensief vlak niet uit.

"Tactisch zat het goed in elkaar", merkt Patrick Goots op bij Gazet van Antwerpen. "Ineens werd Bijl teruggetoverd als linker centrale verdediger. Er stond een goed blok waar Sint-Truiden geen antwoord op vond."

Goots ziet werkend plan, maar stelt cruciale vraag voor komende weken

De punten werden behaald, maar niet met voetbal waar supporters voor naar het stadion komen. "Maar het was geen wedstrijd waar je warm van kreeg", gaat Goots verder. Oosting kiest nu voor meer realisme.

"Da’s waar. Het was eerst té Nederlands – hij wilde dominant voetbal brengen, maar vergat soms de restverdediging. Nu kiest hij voor een laag blok. De vraag is nu: wat doet hij de komende weken tegen La Louvière, Standard en OH Leuven?"



Goots waarschuwt Antwerp alvast voor de volgende wedstrijden. "Die clubs gaan niet zoals Sint-Truiden met zes man hoog druk komen zetten. Als Oosting 9 op 9 wil halen, gaat hij zijn tactiek toch moeten aanpassen."