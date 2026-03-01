Ferme domper voor KRC Genk ondanks ruime zege tegen KAA Gent: Hayen reageert meteen

KRC Genk boekte een overtuigende zege tegen KAA Gent en nestelt zich opnieuw in de top zes. De Limburgers zetten zo een belangrijke stap richting de Champions' Play-offs, maar kregen tegelijk slecht nieuws met het oog op de volgende topper.

KRC Genk nam het zondagnamiddag op tegen KAA Gent. De Limburgers wonnen met 3-0 na doelpunten van El Ouahdi, Adedeji-Sternberg en Sor. Op die manier sprongen ze weer de top zes binnen.

De Smurfen zullen er nu alles aan doen om hun plaats in de Champions' Play-offs veilig te stellen. Makkelijk zal dat niet worden. Een blik op de kalender is genoeg om dat te beseffen.

Genk speelt nog op bezoek bij Union SG, thuis tegen STVV en op verplaatsin bij RAAL La Louvière. Een zwaarder programma kan bijna niet. Hoewel La Louvière niet zo hoog gerangschikt staat, komen topploegen er niet vaak winnen.

Genk moet kapitein missen in cruciale topper tegen Union

De eerstvolgende uitdaging is de clash tegen Union. Met oog op die wedstrijd moest Genk zondag een domper slikken. Kapitein Bryan Heynen heeft vijf gele kaarten verzameld en zal dus niet meereizen naar Brussel.

"Ik ben geen coach die zich zal verstoppen achter schorsingen of blessures", zei Nicky Hayen daarover. "Ik geef vertrouwen aan de jongens die er zijn. Er stonden nu ook jongens op het veld met vertrouwen. Zij moeten de taak van Bryan overnemen, hoe moeilijk het volgende week ook is."