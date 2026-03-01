Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

De Rode Duivels trekken binnenkort naar de Verenigde Staten voor twee oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Voor enkele spelers is het dé kans om zich nog in de kijker te spelen. Charles Vanhoutte hoopt dat hij zich alsnog in de selectie kan knokken.

De Rode Duivels spelen eind deze maand twee oefenwedstrijden in de Verenigde Staten. Eentje tegen de VS zelf en later nog één tegen Mexico. Op die manier willen de Belgen zich voorbereiden op het WK dat in Noord-Amerika plaatsvindt.

Het is de laatste grote trip voor de Rode Duivels vóór het WK. In mei moet bondscoach Rudi Garcia een ruime voorselectie indienen. Voor spelers die mee willen begint de tijd dus te dringen.

Charles Vanhoutte hoopt uiteraard dat hij erbij zal zijn. In een interview met Het Laatste Nieuws legde de voormalige middenvelder van Union SG uit waarom hij mee naar het WK moet.

Waarom moet Vanhoutte mee naar het WK?

"Misschien omdat ik voor een bepaald soort grinta kan zorgen?", opende hij. "Ik probeer altijd scherp te zijn op training en de nodige, gezonde agressiviteit te brengen. En ik denk dat ik best goed in de groep lig. Moeilijk, jong."



"Laat analisten daar maar over oordelen", gaat Vanhoutte, die nu bij OGC Nice actief is, verder. "Het is uiteindelijk de bondscoach die zal beslissen. Ik bereid mij gewoon zo goed mogelijk voor om honderd procent klaar te zijn."