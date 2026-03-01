Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Racing Genk plaatste zich na verlengingen voor de achtste finales van de Europa League, maar niet alles stemde Johan Boskamp tevreden. De Nederlander zag een andere Nicky Hayen én schrok van iets opvallends in de Cegeka Arena.

Racing Genk kon donderdag doorstoten naar de achtste finales van de Europa League. Daarvoor had het in de terugwedstrijd tegen Dinamo Zagreb wel 120 minuten voor nodig.

"Ik heb gelezen dat Nicky zwaar van zijn kloten heeft gemaakt tijdens de rust", vertelde Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Bij Genk zie ik toch een andere Nicky dan bij Brugge."

Boskamp schrikt van sfeer bij Genk

"Daar was hij toch veel rustiger. Nu staat ie veel meer te roepen en te wijzen aan de zijlijn", gaat de Nederlander verder. Maar er viel hem nog iets op... "Waar ik ook van schrok: zoveel lege zitjes! Het stadion zat niet eens halfvol."

Op 13 maart kijkt Genk Freiburg in de ogen in de Cegeka Arena. "Nou, ik mag hopen dat er ook tegen Freiburg wat meer volk komt kijken. Het is tenslotte een Europese achtste finale", zegt Boskamp.

Lees ook... LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen›

"Roma was leuk geweest omwille van hun uitstraling. Misschien was Totti dan wel mee afgezakt naar Genk. Maar Freiburg kan ook wel een leuk potje worden, hoor. Ze staan niet voor niets zevende in de Bundesliga."