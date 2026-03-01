🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

KV Mechelen pakte een cruciale zege tegen Zulte Waregem dankzij een doelpunt in de absolute slotseconden. Achter de Kazerne kreeg het publiek niet alleen sportieve spanning, maar ook een zeldzaam en opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote.

KV Mechelen nam het zaterdag op tegen Zulte Waregem. Malinwa strijdt volop mee voor de Champions' Play-offs en had daarom een zege nodig. Het won uiteindelijk met 2-1.

De Kakkers kwamen al snel op voorsprong via Halhal, die de score opende in minuut 7. Jeppe Erenbjerg maakte zo'n 20 minuten voor tijd gelijk voor Essevee, dat nadien afstevende op een gelijkspel.

Maar dat was buiten Benito Raman gerekend, die in de laatste seconden van de wedstrijd het winnende doelpunt kon maken. Hij kroonde zich op die manier tot matchwinnaar.

Opvallend moment met scheidsrechter steelt show

Maar buiten het doelpunt in extremis was er nog een opvallend moment op het veld. Scheidsrechter Jasper Vergoote was namelijk zijn gele kaart kwijtgeraakt in de eerste helft.

KV Mechelen-speler Fredrik Hammar vond de kaart en wou hem vriendelijk teruggeven aan Vergoote, maar niet voordat hij de ref eerst zelf geel gaf. De scheidsrechter kon erom lachen en zo kregen we een leuk moment te zien Achter de Kazerne.