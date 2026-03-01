Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

KAA Gent staat zondag voor een sleutelduel tegen Racing Genk in de strijd om de Champions' Play-offs. Oud-aanvoerder Sven Kums volgt zijn ex-club nog op de voet en ziet een opvallend patroon. Volgens hem is er genoeg kwaliteit, maar ontbreekt het aan stabiliteit.

KAA Gent strijdt mee voor de Champions' Play-offs en staat zondag voor een enorm belangrijke wedstrijd tegen Racing Genk. Afgelopen seizoen konden de Buffalo's op zo'n grote momenten nog rekenen op Sven Kums, maar hij nam ondertussen afscheid van het profvoetbal.

Toch houdt de voormalige middenvelder zijn ex-club nog goed in de gaten. Dat vertelde Kums zelf bij De Zondag. Daar liet hij zich uit over de huidige situatie van KAA Gent.

Gent blijft onvoorspelbaar volgens Kums

"Het gaat op en af maar ik heb daar geen verklaring voor", opent de Belg. "Ik heb er nog wel een paar contacten, vooral met Davy Roef, maar Davy is ook niet meteen diegene die er veel over vertelt. (lachje)"

"Soms denk je: nu zijn ze vertrokken, maar dan vallen ze weer hard terug", stelt Kums vast. "Toch vind ik dat er voldoende kwaliteit is." Als Gent zondag verliest, valt het uit de top zes. Dan wordt het nog wat moeilijker om de Champions' Play-offs te halen.

Lees ook... LIVE: Hayen wisselt op vier plaatsen bij Genk, Kanga in de spits en belangrijke afwezigheid bij Gent›

"Ze moeten er altijd bij zijn, zeker gezien de lage puntenaantallen bij de concurrentie. Maar je zal mij nooit horen zeggen: in mijn tijd speelden we beter. Omdat ik niet kan en wil vergelijken", aldus Kums.