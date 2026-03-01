Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

De Iraanse voetbalbond volgt met angst de ontwikkeling van het conflict dat het land treft, vier maanden voor het WK. Want de deelname van Team Melli aan het wereldkampioenschap lijkt erg onwaarschijnlijk geworden.

In de nasleep van de Amerikaanse aanval op Iran, een aanval die het leven kostte aan meer dan 200 mensen, onder wie de hoogste leider van de Islamitische Republiek, Ayatollah Ali Khamenei, drong zich - hoe bijkomstig ook gezien de omstandigheden - één vraag op: wat met het WK 2026?

Gaat Iran spelen op het WK?

Nu de twee landen openlijk met elkaar in conflict zijn, is het moeilijk voor te stellen hoe de Iraanse nationale ploeg zomaar naar de VS zou kunnen afreizen. We hadden de situatie in de uren na het Amerikaanse offensief al geanalyseerd.

De voorzitter van de Iraanse voetbalbond, Mehdi Taj, deelt die bezorgdheid. "Gezien wat er vandaag is gebeurd en deze aanval van de Verenigde Staten, is het onwaarschijnlijk dat we het WK rustig kunnen voorbereiden, maar het zijn de sportverantwoordelijken die daarover moeten beslissen", verklaarde hij op de Iraanse openbare zender Tehran.

Zal België dan tegen Irak spelen in plaats van Iran?

Als Iran zich zou terugtrekken uit het WK 2026, bepaalt de procedure dat de gediskwalificeerde ploeg wordt vervangen door ofwel een team dat er in de kwalificatieplay-offs achter eindigde, ofwel de volgende ploeg op de FIFA-ranking binnen dezelfde confederatie.



In dit geval: de Verenigde Arabische Emiraten of Irak. Bij de FIFA houden ze de boot af. "We volgen de ontwikkelingen van de situatie op de voet. Ons doel is een veilig WK te beleven met ieders deelname", zegt Mattias Grafström via Givemesport.