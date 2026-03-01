Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

Reims is er zaterdagavond niet in geslaagd te winnen op het veld van Montpellier. De ploeg van Karel Geraerts noteert zo zijn vierde opeenvolgende 0-0 in de Ligue 2.

Voor de supporters van Reims wordt het moeilijk om een doelpunt van de maand februari te kiezen: in vier competitiewedstrijden werd geen enkele keer gescoord, met vier keer 0-0 als resultaat. Gisteren speelde de ploeg van Karel Geraerts gelijk op het veld van Montpellier.

In hun miserie slagen de Champenois er wel in om geen doelpunten te slikken. Maar dat volstaat niet voor een titelkandidaat: Troyes en Saint-Étienne, de nummers één en twee in het klassement, wonnen wel, waardoor Reims nu derde staat. De ploeg heeft nog slechts één punt voorsprong op Le Mans en Red Star.

"We hadden heel vroeg kunnen scoren, maar als je naar de omstandigheden en de hele wedstrijd kijkt, hadden we hem ook kunnen verliezen, ook al hadden we genoeg momenten om de tegenstander af te maken. We pakken slechts vier punten uit de laatste vier wedstrijden en dat is niet voldoende", zei Karel Geraerts bij France Bleu.

Stade Reims zoekt doelpuntenmaker

"We zitten in een moeilijke periode, iets anders zeggen zou liegen zijn. Maar we proberen te blijven pushen, vooral op training. Er zijn kleine momenten van twijfel, al proberen we positief te blijven. We moeten veeleisend blijven voor onszelf", vervolgde onze landgenoot.



Hoe komt Reims uit deze doelpuntendroogte? "De ploeg heeft gewoon één doelpunt nodig om zich te bevrijden. Soms kan je in het voetbal niet alles verklaren. En de situatie waarin we nu zitten, is precies zoiets moeilijk uit te leggen." Als trainer had Karel Geraerts nog nooit meegemaakt dat zijn ploeg zo lang niet scoorde. Toch moet Reims blijven geloven in promotie, want de eerste twee stijgen rechtstreeks naar Ligue 1.