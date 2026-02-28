Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

Standard raakte gisteren in eigen huis niet voorbij La Louvière. Het werd 1-1 op Sclessin en daar was vooral de thuisploeg teleurgesteld over. Vooral aanvallend moet het beter, weten ze aan de boorden van de Maas.

Standard kreeg na vijf minuten een strafschop na handspel van Faye. Ilaimaharitra liet de kans niet liggen vanaf de stip en zette de thuisploeg op een 1-0-voorsprong. Standard kon die bonus niet verder uitbouwen en kreeg daarna een domper te verwerken.



Fall maakte handig gebruik van slecht verdedigen aan Luikse kant en legde nog voor het half uur de 1-1 binnen. De tweede helft leverde geen goals meer op, waardoor we op een wat billijk gelijkspel bleven steken. Standard schiet niet veel op met het ene punt.

Een bizar competitieverloop

Ibe Hautekiet zag zijn team aanvallend niet uit de verf komen. "Eigenlijk is het een schande dat we maar 4 schoten op doel hebben gecreëerd", wordt hij geciteerd door Sporza.

"Individueel zijn we beter, maar we verliezen hier 2 punten", beseft hij. "We kijken nu match per match richting de volgende weken. De competitie verloopt bizar, dus we zullen zien hoe het uitdraait."

Standard is op moment van schrijven zevende in de stand en valt dus virtueel buiten de top zes. Het heeft nog drie wedstrijden om daar verandering in te brengen: uit tegen Zulte Waregem en Antwerp en thuis tegen Westerlo.