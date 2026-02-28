Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Dit weekend staat er een belangrijk duel op het programma in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. KRC Genk en KAA Gent spelen zondag tegen elkaar in de CEGEKA-Arena. Wie gaat het halen?

KRC Genk en KAA Gent hebben allebei niet echt de beste week achter de rug in de Jupiler Pro League én Genk ook niet in de Europa League. Ook Johan Boskamp denkt daar toch ook wel het zijne van in zijn analyse.

Wat gaan Genk en Gent laten zien tegen elkaar?

"Genk en Gent? Ze maken me allebei niet wild. Genk zag er na hun wedstrijd in Zagreb al niet te best uit tegen Standard. En nu hebben ze ook nog verlengingen in de benen zitten. Dat zal wel in de kleren kruipen", aldus Boskamp.

En hij ging verder in Het Belang van Limburg: "Gelukkig voor hen is AA Gent de laatste weken ook niet in grootse doen.” Benieuwd wat dat gaat geven richting de toch wel belangrijke kraker van het weekend dat er aan komt.

KRC Genk heeft Kos Karetsas nodig

Beide ploegen hebben de punten nodig als ze de top-6 willen halen. Mogelijk moet Genk dat ook nog altijd doen zonder Kos Karetsas, al doen ze er bij Genk alles aan om hem klaar te stomen voor het treffen met de Buffalo's.

Lees ook... Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt›

"De invalbeurt van Steuckers maakte voor mij het verschil. Zonder Kossie was hij de enige die voor een beetje balvastheid en creativiteit kon zorgen", aldus ook Boskamp over de match tegen Dinamo Zagreb. Toch maar een Grieks kaarsje branden?