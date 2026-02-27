Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

Jérémy Taravel heeft niet veel reden om te sleutelen aan het elftal dat zondag won van Zulte Waregem. Toch zullen er wijzigingen zijn. Er zijn een paar onzekerheden en wat ook met Nathan Saliba?

Saliba staat momenteel op negen gele kaarten. Als hij zijn tiende pakt tegen OH Leuven is hij automatisch geschorst voor de matchen tegen Club Brugge en KV Mechelen. Zeker in Brugge hebben ze de middenvelder nodig.

We vroegen Jérémy Taravel dan ook of hij met het idee speelt om Saliba zaterdagavond aan de kant te laten. "Die match is prioriteit voor mij. Maar ja, we hebben dat ook al bekeken. We zullen zien hoe we ermee omgaan", danste hij rond het thema.

Nathan Saliba heeft 9 gele kaarten... Als hij er één pakt tegen OHL is hij geschorst op Brugge

Dan is er ook nog de vraag wie er in de verdediging gaat spelen. Moussa Diarra is weer beschikbaar na zijn schorsing, maar Mihajlo Ilic deed het goed. "Dat is een luxeprobleem voor mij. Het is aan mij om de beste keuze te maken, maar ik ga er zeker niet over klagen. Ilic speelde inderdaad goed. Het was niet makkelijk voor hem begin dit seizoen toen hij niet speelde. We bekijken alle opties."

Yari Verschaeren kreeg tegen Zulte een tik en is nog onzeker. Mario Stroeykens is wel weer helemaal fit. Taravel moet straks goochelen om de beste combinaties op het veld te zetten. "Dat we 30 schoten op doel tegen kregen in Waregem? Ja, maar we hebben vier keer gescoord en pakten de drie punten."

Lees ook... Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"›

"Dat neemt niet weg dat er nog heel veel werk is om het evenwicht te vinden tussen scoren en onze defensieve organisatie. Het belangrijkste verschil is dat we de aanvallers meer vrijheid gegeven hebben en dat ze meer vertrouwen hebben daardoor. Die vrijheid moet ook wel gestructureerd zijn."

