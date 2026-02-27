🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht
Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid CF en SL Benfica is woensdagavond een supporter van de thuisploeg uit het stadion gezet na een schokkend gebaar. De man bracht in beeld de nazigroet en werd kort daarna geïdentificeerd en verwijderd uit het Santiago Bernabéu.

De partij stond nochtans in het teken van antiracisme. Voor de aftrap rolden de supporters van Real een tifo uit met de boodschap “No al racismo”, een duidelijke stellingname tegen discriminatie. Aanleiding was het eerdere incident in de heenwedstrijd, waarbij Benfica-speler Gianluca Prestianni Real-aanvaller Vinícius Júnior racistisch zou hebben bejegend.

Het initiatief van de Madrileense aanhang moest een krachtig signaal geven, maar werd overschaduwd door het wangedrag van één individu. Net op het moment van het gebaar kwam de supporter prominent in beeld tijdens de live-uitzending, waardoor het incident wereldwijd zichtbaar was.

Real Madrid reageerde later op de avond met een officieel statement. De club liet weten dat de supporter “onmiddellijk nadat hij in de uitzending was verschenen” werd geïdentificeerd door de veiligheidsdiensten en meteen uit het stadion werd verwijderd.

Daarnaast sprak de club zich duidelijk uit tegen elke vorm van haatdragend gedrag. “Real Madrid veroordeelt dit soort gebaren en uitingen die aanzetten tot geweld en haat in de sport en in de samenleving”, klonk het.

Het incident werpt opnieuw een schaduw over het debat rond racisme in het voetbal. Ironisch genoeg gebeurde het net op een avond waarop duizenden fans expliciet een boodschap van verdraagzaamheid en respect wilden uitdragen.

