Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"


Foto: © photonews

Racing Genk heeft zich na een zenuwslopende avond tegen Dinamo Zagreb geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Limburgers maakten het zichzelf bijzonder moeilijk, maar trokken uiteindelijk toch aan het langste eind na verlengingen.

Racing Genk speelt de achtste finale van de Europa League na een ware thriller in de Cegeka Arena tegen Dinamo Zagreb. Het werd 3-3 na verlengingen, waar Genk dankzij zijn 1-3-zege in de heenwedstrijd genoeg aan had om door te stoten.

Blunder van Lawal kleurt eerste helft

"We hadden het liever anders gezien", zei kapitein Bryan Heynen na afloop van de partij. "We speelden niet beste wedstrijd maar hadden wel kansen om op voorsprong te komen. Verder gaven we weinig weg. Het was jammer om op die manier de rust in te gaan."

Genk ging met een achterstand naar de kleedkamers omdat doelman Tobias Lawal een onwaarschijnlijke blunder beging vlak voor de pauze. Hij gaf de bal zomaar in de voeten van een tegenstrever, die het cadeautje graag uitpakte.

"Uiteraard werd hij erop aangesproken, maar we zijn een ploeg en we winnen of verliezen samen", gaat Heynen verder. "We hebben dan ook op die manier gereageerd." Eind goed, al goed. Maar uiteraard was niet alles positief.

Vermoeidheid speelde mee

"Voor mij is dit een dubbel gevoel. We konden het onszelf makkelijker maken. We geven twee doelpunten cadeau en zo wordt het een moeilijke avond", beseft de aanvoerder van Genk, die uiteraard ook gelukkig is met het resultaat. "Dit is een prestatie waar we trots op mogen zijn, zeker omdat we de enige overgebleven ploeg zijn. We hebben niet veel tijd om ervan te genieten. Vanaf vrijdag gaat de focus naar zondag."

Lees ook... Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

Voor de verlengingen begonnen moest de middenvelder even verzorgd worden. "Ik had het gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld (lacht). Maar goed, je gaat gewoon door en je probeert alles te geven. Ik hoop dat ik morgen goed uit bed geraak. Ik had geen krampen, het was gewoon vermoeidheid", aldus Heynen.

