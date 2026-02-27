Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur

Racing Genk speelde donderdagavond 3-3 gelijk tegen Dinamo Zagreb na verlengingen. Samen met de heenwedstrijd komt dat op 6-4 neer en dus gaan de Limburgers naar de achtste finales. Daar komen ze Freiburg of AS Roma tegen.

KRC Genk heeft zich donderdagavond geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Na een ware thriller tegen Dinamo Zagreb werd het 3-3, waar Genk genoeg aan had om door te stoten.

De loting zal vrijdagnamiddag plaatsvinden in het House of European Football in Nyon, Zwitserland. Racing Genk is de enige Belgische club die nog actief is op het Europese toneel. Alle ogen zijn dus op de Smurfen gericht.

Smets en Heynen hopen op AS Roma

Ze kunnen AS Roma of Freiburg tegenkomen in de volgende ronde. De spelers weten wat ze liever hebben. "Ik heb het liefst AS Roma", zegt kapitein Bryan Heynen, die graag een reisje naar Italië maakt.

Matte Smets denkt er hetzelfde over. "Mijn voorkeur gaat uit naar Roma. Mooie ploeg, goede spelers en een knap stadion. Het zou het een leuke ervaring zijn."

Lees ook... Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen›

Op papier is Roma een moeilijkere tegenstander, maar dat maakt de centrale verdediger weinig uit. "Tja, elke wedstrijd is moeilijk. Wij moeten gewoon zien dat we klaar zijn." Vrijdag zullen we zien of hun wens in vervulling gaat.