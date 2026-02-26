Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

Moet Senne Lammens zich opmaken voor een hevige concurrentiestrijd bij Manchester United? André Onana is vastberaden om zijn plaats onder de lat opnieuw op te eisen.

Manchester United liet André Onana afgelopen zomer op huurbasis vertrekken naar Trabzonspor. Het was Senne Lammens die als vervanger naar Old Trafford werd gehaald.

Waarom Manchester United Onana liet vertrekken? The Red Devils betaalden in 2023 een slordige vijftig miljoen euro om de 29-jarige Kameroener los te weken bij AFC Ajax. Op Old Trafford was hij echter nooit onomstreden.

Gekke fratsen en bijhorende blunders

Onana stond garant voor gekke fratsen en bijhorende blunders. Met andere woorden: het was tijd om zijn carrière elders te herlanceren. En dat is gelukt in Turkije.

The Guardian weet dat Onana dan ook vastberaden is om in het tussenseizoen terug te keren bij Manchester United én te vechten voor zijn plaats. Het contract van de Kameroener loopt tot medio 2028.

Belgische sterkhouder



Al zal hij die basisplaats niét zomaar in de schoot geworpen krijgen. Lammens doet het momenteel uitstekend bij Manchester United. Onze landgenoot is in korte tijd uitgegroeid tot één van de sterkhouders. En het was lang geleden dat dat van een doelman werd gezegd in The Theatre of Dreams.