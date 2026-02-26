Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Het seizoen 2025-2026 in de Jupiler Pro League kende al heel wat trainerswissels. Het begon op 27 augustus toen Standard de samenwerking met Mircea Rednic stopzette na een pijnlijke 0-3-thuisnederlaag tegen Cercle Brugge.

Vincent Euvrard werd meteen als opvolger aangesteld, hij kwam over van FCV Dender EH. Dender vond op 6 september snel een vervanger voor Euvrard: Hayk Milkon verliet de technische staf van Club Brugge voor zijn eerste hoofdcoachfunctie bij de Limburgers.

David Hubert van OHL naar Union

Begin oktober volgde Union Sint-Gillis een gelijkaardige weg toen Sébastien Pocognoli vertrok naar AS Monaco. David Hubert werd twee dagen later als nieuwe T1 aangesteld bij Union, terwijl bij OH Leuven Academy Manager Hans Somers tijdelijk het roer overnam.

OH Leuven koos op 26 oktober voor Felice Mazzu, met een contract tot 2027, terwijl Antwerp na een reeks tegenvallende resultaten op 23 november Stef Wils aan de kant zette voor Joseph Oosting, die op 27 november een 2,5-jarig contract tekende.

Club Brugge besliste begin december om Nicky Hayen te vervangen door Ivan Leko, die overkwam van AA Gent en eerder al tussen 2017 en 2019 T1 was bij blauw-zwart. Een dag later volgde Charleroi met het vertrek van Rik De Mil, die naar KAA Gent vertrok; assistent Hans Cornelis nam voorlopig de taken over.

Leko naar Brugge, Hayen naar Genk en De Mil naar Gent

KRC Genk voerde op 15 december een trainerswissel door: Thorsten Fink werd bedankt en de assistenten Domenico Olivieri en Michel Ribeiro namen ad interim over. Twee weken later tekende Nicky Hayen bij Genk voor een contract van onbepaalde duur, terwijl hij zijn debuut maakte tegen Club Brugge.



Het nieuwe jaar bracht ook wissels in de top en onderaan het klassement. Charleroi bevestigde op 6 januari Hans Cornelis als T1, Anderlecht nam na een nederlaag bij Standard afscheid van Besnik Hasi (1 februari), waarna Edward Still ad interim overnam.

Still stapte al op 9 februari na twee nederlagen, met Jérémy Taravel als tijdelijke opvolger. Hekkensluiter Dender zette op 25 februari Hayk Milkon op straat; de volgende dag werd Yannick Ferrera aangesteld om de club in eerste klasse te houden.