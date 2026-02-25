Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

Club Brugge moet het in de competitie zien te klaren als ze nog naar de Champions League willen volgend seizoen. Meer dan waarschijnlijk gaan er deze zomer heel wat spelers Club Brugge verlaten voor een avontuur in het buitenland.

Atlético Madrid schakelde Club Brugge uit in de tussenronde van de Champions League. Nu willen ze blauw-zwart nog een paar extra opdoffers gaan bezorgen, want ze tonen steeds meer interesse in spelers van Club Brugge.

Vertrekt Carlos Forbs na één jaar alweer bij blauw-zwart?

De interesse in Christos Tzolis is niet nieuw, maar mogelijk willen ze het daar niet bij gaan houden. Ook Carlos Forbs zou na zijn knappe prestaties tegen onder meer Barcelona in de Champions League op de radar staan.

Op die manier zou Atlético Madrid twee aanvallende versterkingen uit Jan Breydel willen weghalen. Tzolis lijkt deze zomer sowieso op weg naar een transfer, terwijl ze Forbs mogelijk toch nog langer dan één jaartje willen houden.

'Atlético Madrid wil 25 miljoen euro neertellen voor Carlos Forbs van Club Brugge'

Het zal voor Atlético Madrid (of de andere geïnteresseerden, die er zeker zijn) de opdracht zijn om met een niet te weigeren bod te komen om ook Forbs, die nog maar zes maanden in Brugge rondloopt, weg te gaan halen.

Club Brugge betaalde zes miljoen euro om hem weg te plukken bij Ajax Amsterdam, maar volgens Fichajes zou er tot 25 miljoen euro kunnen gegeven worden. Dat is wel een dikke winstmarge op amper één jaar tijd voor de winger.

