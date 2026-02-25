"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

Dinsdagavond werd het laatste stuk van Jong KAA Gent-Olympic Charleroi afgespeeld. Ruslan Vydysh zag zijn ploeg snel ten onder gaan.

Sneeuwwedstrijd uitgespeeld

Op 15 februari kon het duel tussen Jong KAA Gent en Olympic Charleroi in de Challenger Pro League niet volledig afgewerkt worden. De hevige sneeuwval maakte verder spelen onmogelijk.

Dinsdagavond werd het laatste stuk van de wedstrijd, vanaf minuut 52, afgewerkt. Er werd gestart bij een 1-1-tussenstand, maar Olympique Charleroi pakte nog de drie punten door met 1-3 te winnen.

“We waren gewoon niet bij de les”, vertelt Ruslan Vydysh aan Het Nieuwsblad. “Natuurlijk was het een vreemde situatie, want je weet dat je niet meteen tijd hebt voor een studieronde, maar zij hadden dat duidelijk veel beter begrepen en ze toonden zich dan ook razend efficiënt.”

De snelle goal bepaalde de wedstrijd en de beloften van de Buffalo’s vonden geen antwoord. Gent kon in het slot nog wat druk zetten, maar de aansluitingstreffer en meer kwamen er niet.

Lessen trekken

“We moeten hier zeker de nodige lessen uittrekken”, aldus Vydysh geen excuses. “Natuurlijk was dit de derde wedstrijd in ongeveer een week, maar anderzijds bracht de coach ook flink wat andere jongens tussen de lijnen, in vergelijking met de partij van vorige zaterdag in Lier.”





Toen tankte de ploeg volgens Vydysh het nodige vertrouwen, maar daar was dinsdagavond niet veel van te zien. Hij had dan ook totaal geen verklaring voor het gebrachte spel tegen Charleroi.