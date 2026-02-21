Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

Keisuke Goto geniet interesse vanuit heel Europa. De spits zou Anderlecht deze zomer heel wat geld kunnen opbrengen. Vooral Tottenham is geïnteresseerd.

STVV doet het dit seizoen bijzonder goed en dankt daarvoor ook spits Keisuke Goto. In 23 competitiewedstrijden was de Japanner al goed voor tien doelpunten en drie assists.

Zijn cijfers gaan in het buitenland ook niet onopgemerkt voorbij. Heel wat Premier League-clubs zouden hun oog hebben laten vallen op Goto. Concreet zou het gaan om Newcastle, Wolverhampton, Tottenham, Chelsea én Brighton & Hove Albion.

Makelaar was al in Tottenham om gesprekken te voeren

Uit de Bundesliga zijn het Frankfurt en Stuttgart die de spits volgen. TeamTALK meldt nu dat vooral Tottenham interesse zou tonen. Goto zou bovenaan het lijstje staan bij de Spurs.

Tottenham zal hem deze zomer proberen los te weken bij Anderlecht, dat hem momenteel verhuurt aan STVV. Paars-wit hoopt nog 20 miljoen euro te vangen voor zijn aanvaller.



De Premier League-club heeft het dit seizoen bijzonder moeilijk en werkt nu al aan zijn zomermercato. Volgens hetzelfde medium zou zijn makelaar al in Londen zijn geweest om gesprekken te voeren.