Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

Olivier Renard reageerde voor het eerst op zijn ontslag bij Anderlecht. De voormalige sportief directeur haalt uit naar de aanhoudende kritiek en vindt dat hij te vaak als zondebok werd aangewezen.

Olivier Renard werd onlangs ontslagen bij Anderlecht waar hij sportief directeur was. Hij kreeg zijn C4 al kort nadat Besnik Hasi ook op straat werd gezet. Er lag veel druk bij Renard.

Zo kwam er bijzonder veel kritiek op transfers die gedaan werden. "Ik kan niet tolereren dat er voortdurend zaken werden verzonnen", zegt Renard zelf bij Het Laatste Nieuws. "Zodra er een sportief probleem was, was het automatisch mijn schuld."

Renard bijt van zich af na ontslag

Hij haalt een voorbeeld aan. "De kritiek op mijn pet in de eretribune vond ik lachwekkend, maar het toont perfect aan hoe men bij Anderlecht altijd spijkers op laag water zoekt."

De kritiek was niet altijd terecht. Renard komt daarom ook nog eens terug op de doelstellingen die hij van Wouter Vandenhaute moest halen. "We moesten de top drie halen, de kern verjongen, de loonmassa doen dalen en meerwaarde creëren op spelers."

"Ondanks dat het spelniveau niet altijd goed was, zitten we voor het tweede jaar op rij in de bekerfinale. We zijn vorig jaar vierde geëindigd en staan nu opnieuw vierde", stelt Renard vast, die ook wil benadrukken dat paars-wit in zijn periode voor bijna 60 miljoen euro aan spelers verkocht.