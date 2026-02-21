"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

Olivier Renard spreekt klare taal over de financiën van Anderlecht. Volgens de ex-sportief directeur heeft de club mooie aanbiedingen geweigerd.

Olivier Renard wil niet dat zijn passage bij Anderlecht herleid wordt tot een simpel ontslag. De voormalige sportief directeur verdedigt zijn werk in Le Soir en komt met cijfers. Volgens hem heeft de club grote kansen laten liggen.

"We kregen mooie aanbiedingen van dicht bij de tien miljoen euro voor spelers die we afgelopen zomer hebben verkocht, en dan heb ik het niet over Nathan De Cat! Die aanbiedingen werden door de directie geweigerd." Voor Renard hebben die beslissingen de vaart afgeremd die hij in de club wilde krijgen.

Meer dan 50 miljoen euro in de toekomst?

Hij geeft ook concrete voorbeelden. "Spelers zoals Keisuke Goto, voor wie we in Duitsland een huurvoorstel met aankoopoptie hadden, maar ik heb ervoor gekozen dat hij minuten zou maken bij STVV omdat hij wilde spelen; Mihajlo Cvetkovic, Nathan Saliba en ook Nathan De Cat zullen samen meer dan 50 miljoen euro opleveren."

Renard kijkt zelfs nog groter. "We spreken over meer dan 100 miljoen euro die in de clubkas zou kunnen binnenkomen, wanneer is dat nog gebeurd?" In zijn ogen is het potentieel enorm, als men het project de tijd geeft om te rijpen.

Volgens hem kan geen enkel project slagen zonder geduld. "Het is mooi om te dromen, maar als die droom te lang duurt, wordt het een nachtmerrie. Als je Jesper Fredberg, Olivier Renard of eender wie niet meer dan anderhalf jaar geeft, dan komt het nooit goed."