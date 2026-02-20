Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

Wouter Vrancken zorgt met STVV dit seizoen voor één van de verrassingen in de Jupiler Pro League. De Kanaries staan op de tweede plek, tussen Union SG en Club Brugge.

Wouter Vrancken is einde contract bij STVV

Wouter Vrancken kwam vorig seizoen aan bij STVV. In enkele maanden tijd zette hij de ploeg weer helemaal op de rails. De groei zette zich ook dit seizoen voort, met een heel erg knappe tweede plaats in de rangschikking.

Een eitje zou je dan denken om ook volgend seizoen op dat elan door te gaan. De fans willen maar al te graag dat Vrancken bijtekent, want zijn contract loopt op het einde van dit seizoen af. De club maakt echter geen haast.

“Er is aangegeven dat ze contact zullen opnemen met mijn makelaars”, zegt Vrancken aan Het Belang van Limburg. Zelf wou hij eigenlijk al eerder een nieuwe overeenkomst afsluiten. “Tussen kerst en nieuw vond ik een goed moment. Toen heb ik zelf aan mijn makelaar gevraagd om contact op te nemen met de club.”

De club wil wel degelijk verder met Vrancken, maar wil volgens de trainer eerst de volledige financiële puzzel voor volgend seizoen leggen en daar heeft de trainer het nodige begrip voor, al wil hij ook geen zotte dingen eisen.

Europees voetbal

“Ik zal nooit onderhandelen bij STVV om er toch maar de laatste cent te kunnen uitpersen. Dat is voor mij onbelangrijk. Als het alleen om de centen zou gaan, dan zal er niet lang onderhandeld moeten worden”, klinkt het bij Vrancken.



Alleen staat STVV nu nog altijd op de tweede plek en is de kans er wel degelijk dat de club volgend jaar Europees voetbal speelt en met een beetje meeval de titel pakt en richting de Champions League kan trekken.

“Het gaat over momentum”, besluit Vrancken. “Je voelt wel dat er dingen bewegen. Als trainer heb je natuurlijk altijd bepaalde ambities en dromen. Het is heel duidelijk voor mij dat ik het seizoen uitdoe bij STVV. Dat staat vast. Daarna zullen we wel zien”, laat hij zijn toekomst heel erg open.