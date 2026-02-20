📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

Club Brugge huurt tot het einde van het seizoen Chris Grombahi van Sporting CP. Als dat goed verloopt, ligt er een contract van 3 jaar klaar voor hem.

Chris Grombahi vervoegt Club NXT

Grombahi, amper 17 jaar oud, is een linksvoetige winger van het Portugese Sporting CP. Daar speelde hij ook gedurende zijn volledige jeugdopleiding.

“De Portugees met Ivoriaanse roots zette zijn eerste stappen in het voetbal bij Alta de Lisboa, waarna hij in 2017 de jeugdacademie van Sporting CP vervoegde”, klinkt het in een mededeling van blauw-zwart.

Afgelopen seizoen maakte Grombahi deel uit van het U23-elftal van Sporting CP, dat uitkomt in de Portugese Liga Revelação. Nu zal hij bij Club NXT aan de slag gaan. Dit seizoen speelde Grombahi al 21 wedstrijden voor Sporting CP U23. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en vier assists.

“Daarnaast kwam hij viermaal in actie in de UEFA Youth League en maakte hij in oktober 2025 zijn debuut voor het eerste elftal van Sporting CP in de kwartfinale van de Allianz Cup tegen Alverca”, laat Club weten.

Contract voor drie jaar op tafel

In de UEFA Youth League-wedstrijd dit seizoen tussen Sporting CP U19 en Club NXT U19 maakte hij geen deel uit van de selectie, omdat hij op dat moment werd opgeroepen voor de wedstrijd van het eerste elftal van Sporting CP.





“Grombahi komt tot het einde van dit seizoen op huurbasis over, met een optie om de samenwerking voor drie seizoenen te verlengen”, laat Club Brugge nog weten.