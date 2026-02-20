"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

Tegenwoordig blijven spelers niet al te lang bij een club. En dat is ook precies wat Adem Zorgane voor ogen heeft bij Union SG.

Champions League met Union SG

Zorgane streek afgelopen zomer neer bij Union SG en tekende een contract tot midden 2029. Toch denkt de Algerijn niet dat hij hier binnen al die jaren nog zal spelen.

“Union was de juiste stap. Een club met bepaalde principes die meedoet voor de prijzen en die elk jaar vooruitgang maakt”, vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Champions League spelen was zeker een pluspunt om de stap naar Brussel te zetten. “Ik was ervan overtuigd dat ik het niveau aankon. Dat ik ‘à l’aise’ zou zijn, mocht ik er ooit geraken. Zonder stress, zonder zenuwen. Eens ik op het veld stap, kijk ik niet naar wie er tegenover mij staat.”

Springplank naar La Liga

Maar de Jupiler Pro League is voor Zorgane zeker geen eindstation. Hij ziet het als een mooie springplank richting een grotere competitie.

“Toch denk ik niet dat ik hier nog drie of vier jaar zal spelen — ook al zou ik de Gouden Schoen ooit kunnen winnen. Maar ik droom van La Liga. Ik ben al van kleinsaf fan van de Spaanse competitie”, besluit Zorgane.