Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"
Zoals andere spelers uit de Pro League moet Adem Zorgane jongleren tussen zijn status als professionele atleet en de ramadan. Maar dat baart hem geen zorgen.

Woensdagavond is de ramadan begonnen en zal een maand duren. Een periode waarin spelers zich moeten aanpassen om ondanks het vasten te blijven presteren. Adem Zorgane vertelt aan de microfoon van DAZN dat hij eraan begint te wennen.

"Het is anders voor ons. Maar ik heb al ervaring uit mijn tijd bij Charleroi. Mijn beste wedstrijden waren tijdens de ramadan. Persoonlijk weet ik dat te managen. Het hele team is er om me te helpen. Onze wedstrijden zijn vaak om 20u45, dat wordt een gemakkelijker uur voor mij", begint hij.

De middenvelder van Union maakt zich geen zorgen: "Wetenschappelijk heb ik er geen verklaring voor: je eet de hele dag niet, maar je slaagt erin inspanningen te leveren en die te herhalen. Ik zou zeggen dat het Gods hulp is, Hij helpt me om goede wedstrijden te spelen. Als de ramadan nog niet begonnen is, vast ik al één of twee dagen per week, dat bereidt me voor."

Het WK in het vizier

Later, aan het einde van het seizoen, wacht hem een heel ander soort afspraak: het Wereldkampioenschap. Algerije begint het toernooi op 17 juni tegen de titelhouder: "Het zou een droom zijn om tegen Lionel Messi en Argentinië te kunnen spelen. Ik ben een grote fan van Messi, maar op het veld hoop ik dat we alles doen om punten te pakken".


Kevin Mac Allister zal er alles aan doen om er ook bij te zijn, net als Raul Florucz met Oostenrijk, eveneens lid van groep J: "Natuurlijk denken alle spelers eraan. De nationale ploeg is heilig. We hebben er al over gesproken, ik hoop dat we met z'n drieën aanwezig zullen zijn en elkaar op het veld zullen zien. Het zou mooi zijn om ter plaatse shirts te kunnen ruilen".

