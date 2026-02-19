Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde knap 3-3 gelijk in de Champions League tegen Atlético Madrid. In de terugwedstrijd gaan ze iedereen kunnen gebruiken, maar eerst is er nog de clash met OH Leuven dit weekend.

Club Brugge gaat het tegen Atlético Madrid sowieso moeten doen zonder Raphaël Onyedika. Die is geschorst door een gele kaart die hij opliep tegen de Madrilenen. Hein Vanhaezebrouck maakte van de Nigeriaan de man van de match.

Carlos Forbs heeft werk aan de winkel

En dat kan een stevige slok op de borrel schelen. Al zal Atlético in eigen huis misschien wel een beetje meer moeten komen. En dan liggen er ook meteen meer ruimtes op de counters en omschakelingsmomenten voor blauw-zwart.

Tegen Barcelona kon het daartoe rekenen op een hele sterke Carlos Forbs. Rest de vraag of die de wedstrijd tegen Atlético Madrid zal halen, of dat Ivan Leko nog meer met de handen in het haar moet gaan zitten.

Raakt Carlos Forbs fit bij Club Brugge?

Volgens Het Nieuwsblad is Forbs alvast onzeker voor de clash met OH Leuven van dit weekend. Dat kan een pijnlijke zaak worden, al is het ook niet ondenkbaar dat Leko de winger graag wil sparen voor de match in Madrid.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond
Carlos Forbs moest tegen Cercle Brugge halfweg de tweede helft met een blessure aan de voet naar de kant van het veld worden gehaald. De bronnen zijn er ondertussen niet zeker van hoe ernstig een en ander nu echt is met de aanvaller.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Carlos Forbs
Ivan Leko

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
61
LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb? Live

LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb?

19:47
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
2
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
1
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
1
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

10:30
3
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

18:40
Leko vindt dat Club meer verdiende tegen Atlético en is kritisch over penalty Reactie

Leko vindt dat Club meer verdiende tegen Atlético en is kritisch over penalty

00:15
9
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
11
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
1
DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

18:00
Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
1
Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

16:15
Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

17:20
"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

08:00
19
Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

16:00
Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..." Reactie

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

06:45
Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Reactie

Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

23:35
108
Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

15:00
1
Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
12
Thibaut Courtois verrast met investering

Thibaut Courtois verrast met investering

14:00
Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

23:00
Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

12:30
Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

12:00
2
De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

12:40
Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

11:40
4
"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

12:20
1
Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

11:20
6
Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

11:10
1
De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 20/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 21/02 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

pinantie pinantie over Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot Vital Verheyen Vital Verheyen over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" pief pief over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig" Vital Verheyen Vital Verheyen over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng pinantie pinantie over Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht JaKu JaKu over Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman' Birger J. Birger J. over Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0 nick!LFC nick!LFC over Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen Kempenaar Kempenaar over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? The Purple Knight The Purple Knight over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved