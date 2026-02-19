Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Club Brugge speelde knap 3-3 gelijk in de Champions League tegen Atlético Madrid. In de terugwedstrijd gaan ze iedereen kunnen gebruiken, maar eerst is er nog de clash met OH Leuven dit weekend.

Club Brugge gaat het tegen Atlético Madrid sowieso moeten doen zonder Raphaël Onyedika. Die is geschorst door een gele kaart die hij opliep tegen de Madrilenen. Hein Vanhaezebrouck maakte van de Nigeriaan de man van de match.

Carlos Forbs heeft werk aan de winkel

En dat kan een stevige slok op de borrel schelen. Al zal Atlético in eigen huis misschien wel een beetje meer moeten komen. En dan liggen er ook meteen meer ruimtes op de counters en omschakelingsmomenten voor blauw-zwart.

Tegen Barcelona kon het daartoe rekenen op een hele sterke Carlos Forbs. Rest de vraag of die de wedstrijd tegen Atlético Madrid zal halen, of dat Ivan Leko nog meer met de handen in het haar moet gaan zitten.

Raakt Carlos Forbs fit bij Club Brugge?

Volgens Het Nieuwsblad is Forbs alvast onzeker voor de clash met OH Leuven van dit weekend. Dat kan een pijnlijke zaak worden, al is het ook niet ondenkbaar dat Leko de winger graag wil sparen voor de match in Madrid.

Carlos Forbs moest tegen Cercle Brugge halfweg de tweede helft met een blessure aan de voet naar de kant van het veld worden gehaald. De bronnen zijn er ondertussen niet zeker van hoe ernstig een en ander nu echt is met de aanvaller.