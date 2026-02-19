Reactie Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League

Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League
Foto: © photonews

OH Leuven ging zoals verwacht voor een tweede keer onderuit tegen Arsenal. Arno Van Den Abbeel was ondanks alles toch nog een zeer trotse coach. Hij blikte dan ook terug op het avontuur in de Champions League.

Puur op basis van de resultaten in de tussenronde van de Champions League heeft OH Leuven meer dan de wet van de sterkste ondergaan. 0-4 in de heenwedstrijd in Leuven en ook nog eens 3-1 op bezoek in Engeland.

Arsenal iets te sterk voor OH Leuven

Ook in de League Phase werd al eens zwaar verloren in Arsenal, waardoor het bilan van de laatste drie wedstrijden pijnlijk lijkt. Maar toch mogen ze bij OH Leuven al bij al toch heel blij zijn dat ze de top-12 wisten te halen.

Met een zege en drie gelijke spelen speelden ze een prima League Phase, waardoor Arno Van Den Abbeel alles bij elkaar toch een goed Europees avontuur wist te spelen. "Het was een prachtig avontuur", aldus de coach.

Coach Arno Van Den Abbeel heel blij na Europese campagne

En hij ging verder met de nodige emoties bij Sporza, al zag hij ook meteen de nodige werkpunten. Want ook de komende jaren willen ze er staan met de Leuvenaars in de Champions League. "Vandaag zagen we het verschil tussen ons en de absolute top."


"We moeten eerlijk zijn. We zijn nog aan het leren en aan het groeien en er was een niveauverschil. Dat maakt ons hongerig voor meer, om nog te groeien. We hebben er nu van geproefd, hopelijk volgend jaar opnieuw."

