Wie heeft dit duizelingwekkende bod gedaan? 'Barcelona kan Lamine Yamal verkopen voor 300 miljoen (!) euro'

De (Spaanse) voetbalwereld davert op de grondvesten. FC Barcelona dreigt Lamine Yamal te laten vertrekken. En ook wij zouden in hun geval overwegen om het wonderkind te laten gaan...

Moeten we het nog eens schrijven? Lamine Yamal is uitgegroeid tot dé ster van FC Barcelona. Op 18-jarige leeftijd ligt de (voetbal)wereld aan zijn voeten.

Een half jaar geleden zette Yamal dan ook zijn krabbel onder een nieuw contract bij Barça. De flankaanvaller ligt op die manier tot medio 2031 vast in Camp Nou.

"En hij is voor geen enkel bedrag te koop", liet Joan Laporta destijds optekenen. Al lijkt het er steeds meer op dat de voorzitter van Barcelona op zijn woorden zal moeten terugkomen.

Moet Joan Laporta op zijn woorden terugkomen?

Fichajes meldt dat er een formeel bod van driehonderd miljoen euro (!) is binnengekomen voor Yamal. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 23-voudig Spaans international op tweehonderd miljoen euro.

Wie dat duizelingwekkende bedrag op tafel wil leggen om Yamal binnen te halen? Manchester City en PSG - zij zijn de enige Europese clubs die het kunnen betalen, denken wij dan - zijn gebonden door de regelgeving rond Financial Fair Play.





Zijn de Saoedische topclubs met een offensief gestart?

Moeten we in Saoedische richting gaan zoeken? Die kans lijk héél groot. Met de organisatie van het WK 2034 wil Saoedi-Arabië met héél véél geld gooien op ook topvoetballers in de fleur van hun carrière naar de Saudi Pro League te halen.

We zijn alvast benieuwd naar het vervolg van deze transfersoap. Voor de volledigheid: de transfer van Neymar van Barcelona naar PSG voor 222 miljoen euro staat nog steeds in de geschiedenisboeken op één. Duwt Yamal de Braziliaan van zijn troon?