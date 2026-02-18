'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'
Foto: © photonews

Club Brugge neemt het deze weken op tegen Atlético Madrid in de tussenronde van de Champions League. Mogelijk willen de Madrilenen ook een slag slaan in de toekomst met een jong, Brugs talent: Jesse Bisiwu.

In het Belgische jeugdvoetbal duiken regelmatig namen op waarvan men zegt: "Die moet je gezien hebben." Jesse Bisiwu is zo iemand. De 18-jarige winger van Club NXT geldt in Westkapelle al even als een ruwe diamant, maar begint die belofte nu ook steeds vaker op het veld in te lossen. 

Op het afgelopen EK eind mei 2025 in Albanië maakte de jongeling ook heel wat indruk. Dat leverde hem een plaatsje op in het team van het Europees Kampioenschap, tussen de hele fine fleur van het jonge geweld van de toplanden.

Iedereen wil Jesse Bisiwu in huis halen

Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk. Welke scout je het ook vraagt ergens ter wereld, overal krijgt hij veel plusjes op zijn rapport. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de jaargang 2008 en dat is zeker met recht en reden, want ook zijn rendement is omhoog gegaan.

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al snel gestegen richting 800.000 euro, maar eens hij een keertje zou mogen meespelen bij de A-ploeg van Club Brugge gaat dat bedrag uiteraard exponentieel de hoogte in.

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

Jesse Bisiwu heeft een contract dat afloopt in juni 2027

De jongeling ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge en noch speler noch de club willen elkaar op dit moment lossen, zeker gezien zijn toekomst er steeds beter uit ziet. Maar dan moet er wel werk van gemaakt worden.

Zijn goede prestaties hebben hem ook veel interesse opgeleverd, want onder meer Chelsea, Internazionale en Monaco hebben hem ondertussen al op de radar staan. En ook Barcelona heeft zich al geroerd. Nu gaat Atlético Madrid ook een scout uitsturen naar Jan Breydel voor hem. 

