"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures
Lommel SK won het afgelopen weekend met 2-0 van de RSCA Futures. Voor dit tweetal van de Limburgers was het een heel bijzondere wedstrijd.

Lommel SK koestert nog altijd een promotiedroom en houdt die voorlopig nog altijd in leven. Het kon het afgelopen weekend daarvoor rekenen op Lucas Schoofs en Robin van Duiven, die beiden scoorden.

Voor die laatste was het zijn allereerste doelpunt in loondienst van Lommel, nadat hij tijdens de winter op huurbasis overgekomen was van Jong PSV. Bijzonder: van Duiven stond ook voor het eerst op het veld met zijn broer Jason van Duiven, die al sinds 2024 in Lommelse loondienst voetbalt.

Een droom die uitkomt voor Robin van Duiven

Jason van Duiven was vorige week tegen SK Beveren geschorst, maar was tegen de RSCA Futures wel van de partij. "Je staat op en je weet: vandaag gaat het eindelijk gebeuren", vertelt broer Robin aan Het Laatste Nieuws. "Ik ga samen met mijn broer op het veld staan. Dat is een droom die uitkomt."

Lucas Schoofs, die andere doelpuntenmaker, ziet bij de krant gelijkenissen tussen de twee. "Robin is een beetje zoals zijn broer. Een heel agressieve en aanvallend ingestelde speler. Hij is iets groter dan Jason en daardoor scoort hij met de kop, wat vandaag wel handig was."


"Met twee spitsen spelen heeft goed uitgepakt vandaag", voegt Schoofs toe. "Ook Jason, die niet op zijn positie speelde, stond heel sterk. Chapeau voor de gebroeders Van Duiven." Lommel trekt komend weekend naar KSC Lokeren en wil daar een nieuwe driepunter pakken.

