Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
6 reacties
Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat
Foto: © photonews

Woensdagavond komt Club Brugge in actie in de tussenronde van de Champions League tegen Real Madrid. Maar op dinsdag stonden er ook al vier pittige wedstrijden op het programma. Daarin werd het doel vlotjes gevonden.

Galatasaray - Juventus 5-2

Om 18u45 stond er al een eerste wedstrijd op het programma in Turkije. Noa Lang stond daar in vuur en vlam, tijdens de heenmatch van de play-offs van de Champions League tussen Galatasaray en Juventus. De Nederlandse flankaanvaller draaide de wedstrijd helemaal om.

Bij de rust dacht Juventus al een stap gezet te hebben richting kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. De Oude Dame stond immers met 1-2 voor in Istanbul, dankzij twee goals van Teun Koopmeiners. 

In de tweede helft veranderden de zaken echter. En dat was voor een groot deel te danken aan één man: Noa Lang. De ex-Bruggeling ontwaakte al in de 49e minuut door de 2-2 te maken. In de 60e nam Galatasaray voor de tweede keer in de wedstrijd de leiding.

Jefferson Cabral kreeg rood na twee gele kaarten binnen tien minuten (59e, 67e), en Noa Lang, alweer hij, maakte er 4-2 van op aangeven van Victor Osimhen. Osimhen zorgde voor een assist op de 5-2 van Sacha Boey. 

Lees ook... 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

Benfica - Real Madrid 0-1

De wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid stond vooral in het teken van een racistisch incident, waardoor de wedstrijd tussen beide ploegen enkele minuten werd stilgelegd na een enig mooi doelpunt van Vinicius Junior.

Monaco - PSG 2-3

In Monaco waren de troepen van Pocognoli goed aan de wedstrijd begonnen. Balogun scoorde twee keer in de eerste zeventien minuten. Vitinha miste een snelle strafschop, maar uiteindelijk konden de Parijzenaars het toch nog rechttrekken.

Doue en Hakimi zorgden voor 2-2 bij de rust, na de koffie werd het via nog een keertje Doue zelfs nog 2-3. Golovin pakte meteen na de rust een rode kaart, een extra omslagpunt in de wedstrijd en zo opnieuw een slechte zaak voor Pocognoli.

Dortmund - Atalanta 2-0

En ook in de vierde wedstrijd werd gescoord. Guirassy en Beier zorgden al bij de rust voor een 2-0 voor de thuisploeg. Na de pauze werd daar niets meer aan veranderd door de club uit Bergamo. Een goede uitgangspositie voor de Duitsers.

