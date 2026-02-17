Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG
Foto: © photonews

Op dinsdag en woensdag staan er acht wedstrijden in de heenrondes van de tussenronde in de Champions League op het programma. Het is uiteraard uitkijken naar Club Brugge - Atlético Madrid, maar er is nog meer lekkers.

Sébastien Pocognoli heeft zich uitgelaten op de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd van de Champions League-barrage tegen PSG op dinsdagavond. Hij beseft dat het een zware dobber wordt voor zijn team.

Is deze dubbele confrontatie zijn grootste uitdaging als coach van AS Monaco? "Nee, dat denk ik niet. Mijn grootste uitdaging is om dit seizoen te doen slagen. De wedstrijd van morgen maakt deel uit van dat doel."

Pocognoli voelt geen extra druk of verwachting tegen PSG

"Er is niet meer druk of meer verwachting rond deze match, ook al spelen we tegen PSG in de Champions League. Zij zijn de titelverdediger, ze willen dit jaar bevestigen en de trofee behouden. De realiteit is dat wij de rol van outsider hebben."

"Dat moeten we aanvaarden en alles doen om onszelf de ambitie te geven om kwalificatie in het vizier te krijgen. Aan ons om ervoor te zorgen dat we met zo veel mogelijk kansen naar de terugmatch in het Parc trekken."

De mentaliteit bij balverlies

Volgens hem is de mentaliteit bij balverlies de voorbije periode veranderd: "In Madrid wilden we voetballen, maar ik denk dat we dat in elke match doen, ongeacht het systeem. Het grote verschil sinds die wedstrijd tegen Real is de ingesteldheid en de reactie wanneer we de bal verliezen. Het is de mentaliteit die bepaalt of een systeem goed werkt of niet. Morgen zullen we zien welk systeem we kiezen.

Vanaf mijn komst heb ik gezegd dat we kunnen afwisselen tussen verschillende systemen, zeker wanneer mijn volledige kern beschikbaar is. Er is nog niets beslist: we moeten zien welke spelers ik ter beschikking heb om de beste keuze te maken."

Volg Monaco - PSG nu live op Voetbalkrant.com.

