Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"
In de Eerste Amateurklasse van het voetbal is dit weekend de spanning nog een beetje groter geworden. En dus zouden het nog wel eens heel spannende wedstrijden kunnen worden in de strijd om de titel en de promotie naar het profvoetbal.

Een paar weken geleden leek het er nog op dat Sporting Hasselt soeverein op weg was naar de titel en de promotie naar het profvoetbal, maar ondertussen zijn de sterren toch al iets minder goed gezien voor de Limburgers.

Sporting Hasselt pakte maar 4 op 12 in de Eerste Amateurklasse

Uit de voorbije vier wedstrijden puurden ze amper vier punten, waardoor ze de eerste achtervolgers toch wel een eindje zagen naderen. Afgelopen weekend verloor Sporting Hasselt met 4-1 op bezoek bij FC Merelbeke.

Thes Sport speelde 1-1 gelijk bij Cercle Brugge U23, Knokke won dan weer met 1-2 van Houtvenne. Beide ploegen zijn zo genaderd tot op drie punten van de leider, met nog negen wedstrijden voor de boeg in de competitie.

Sam Kerkhofs maakt gewag van een ferm dipje bij Sporting Hasselt

In de studio van 90 Minutes werd er dan ook al een prikje uitgedeeld richting eigenaar Sam Kerkhofs en speler Tuur Dierckx. "Mogen we ongerust zijn over Sporting Hasselt? Thes Sport en Knokke staan allebei op drie punten."


"Of we ongerust mogen zijn? Het is een groot dipje momenteel, maar er zijn nog negen wedstrijden. Of het het titelfeestje nog groter gaat maken? Laat ons hopen", wilde Sam Kerkhofs niet te snel voor zijn beurt spreken.

 Speeldag 18
SK Roeselare SK Roeselare 0-0 KVK Tienen KVK Tienen
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Dessel Sport Dessel Sport 1-1 Diegem Sport Diegem Sport
Houtvenne Houtvenne 1-2 Knokke Knokke
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 0-0 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
OH Leuven OH Leuven 3-3 Hoogstraten Hoogstraten
KFC Merelbeke KFC Merelbeke 4-1 Sporting Hasselt Sporting Hasselt

