Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Luik zag zaterdag een reeks van zes ongeslagen matchen eindigen tegen Jong Genk, en de kritiek was groot. Vooral het feit dat vijf A-kernspelers van KRC Genk aan de aftrap stonden, zorgde voor woede bij de Waalse club. "Schandalig", klonk het ondermeer.

Trainer Igor De Camargo legde uit waarom zijn ploeg zo sterk voor de dag kwam: “Omdat de A-ploeg eerder speelde, konden de jongens die de voorbije weken amper speelden bij ons minuten maken. Dat zorgde meteen voor een kwaliteitsinjectie.” Op het veld werd dat duidelijk met een goal van Sattlberger en een assist van Adedeji-Sternberg.

Het financiële en sportieve verschil was opvallend. Het viertal Sattlberger, Erabi, Adedeji-Sternberg en Bangoura heeft een gezamenlijke waarde van 21 miljoen euro en samen 154 Jupiler Pro League-duels, berekende HBvL. Ter vergelijking: de elf Luikenaren die zaterdag startten, kwamen samen aan 187 matchen.

Toch benadrukt coach Gaëtan Englebert dat alles volgens het reglement gebeurde: “Ik neem Genk niets kwalijk, want de reglementen staan dit toe. Het is de Pro League waar ik mijn kritiek op richt. Gevestigde profs krijgen volledige speeltijd bij Jong Genk, en dat vind ik schandalig.”

Genk leefde alle regels van het bondsreglement na

Het bondsreglement is duidelijk. Artikel B4.121 bepaalt dat een speler speelgerechtigd is indien hij niet in actie kwam of minder dan 45 minuten speelde in de vorige A-ploegwedstrijd. Dit was het geval voor Kongolo, Bangoura, Sattlberger en Erabi, die tegen Anderlecht op de bank bleven, terwijl Adedeji-Sternberg zelfs niet in de kern zat.

Daarnaast stelt het reglement dat spelers ook speelgerechtigd zijn als ze niet meer dan 20 minuten speelden in een A-ploegwedstrijd op dezelfde speeldag voorafgaand aan de U23-wedstrijd. Vrijdag tegen KV Mechelen kwamen de vijf A-kernspelers niet in actie, waardoor ze zaterdag gewoon mochten starten.

Ten slotte mag een speler niet meer dan twee derde van de A-ploegwedstrijden als basisspeler of minstens 45 minuten gespeeld hebben. Geen van de vijf spelers kwam hieraan in de buurt. Sattlberger speelde slechts acht keer 45 minuten, de anderen nog minder. KRC Genk hield zich dus volledig aan de regels, ondanks de woede van Club Luik.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Luik FC

Meer nieuws

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
2
Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

06:30
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
3
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
4
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
5
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
3
RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

07:00
Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

23:00
Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

06:00
3
Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

22:30
5
Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

20:40
Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

22:00
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
6
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
1
Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

19:50
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10
Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

20:00
3
KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

18:40
Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

16:30
Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

19:20
3
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
1
Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

18:20
Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

18:00
3
OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

17:55
Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

17:40
16
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Wesl Wesl over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk Venom#13 Venom#13 over Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop FCB vo altijd FCB vo altijd over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" theojana theojana over Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" franchi franchi over Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Vital Verheyen Vital Verheyen over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem franchi franchi over Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved