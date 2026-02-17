Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Club Luik zag zaterdag een reeks van zes ongeslagen matchen eindigen tegen Jong Genk, en de kritiek was groot. Vooral het feit dat vijf A-kernspelers van KRC Genk aan de aftrap stonden, zorgde voor woede bij de Waalse club. "Schandalig", klonk het ondermeer.

Trainer Igor De Camargo legde uit waarom zijn ploeg zo sterk voor de dag kwam: “Omdat de A-ploeg eerder speelde, konden de jongens die de voorbije weken amper speelden bij ons minuten maken. Dat zorgde meteen voor een kwaliteitsinjectie.” Op het veld werd dat duidelijk met een goal van Sattlberger en een assist van Adedeji-Sternberg.

Het financiële en sportieve verschil was opvallend. Het viertal Sattlberger, Erabi, Adedeji-Sternberg en Bangoura heeft een gezamenlijke waarde van 21 miljoen euro en samen 154 Jupiler Pro League-duels, berekende HBvL. Ter vergelijking: de elf Luikenaren die zaterdag startten, kwamen samen aan 187 matchen.

Toch benadrukt coach Gaëtan Englebert dat alles volgens het reglement gebeurde: “Ik neem Genk niets kwalijk, want de reglementen staan dit toe. Het is de Pro League waar ik mijn kritiek op richt. Gevestigde profs krijgen volledige speeltijd bij Jong Genk, en dat vind ik schandalig.”

Genk leefde alle regels van het bondsreglement na

Het bondsreglement is duidelijk. Artikel B4.121 bepaalt dat een speler speelgerechtigd is indien hij niet in actie kwam of minder dan 45 minuten speelde in de vorige A-ploegwedstrijd. Dit was het geval voor Kongolo, Bangoura, Sattlberger en Erabi, die tegen Anderlecht op de bank bleven, terwijl Adedeji-Sternberg zelfs niet in de kern zat.

Daarnaast stelt het reglement dat spelers ook speelgerechtigd zijn als ze niet meer dan 20 minuten speelden in een A-ploegwedstrijd op dezelfde speeldag voorafgaand aan de U23-wedstrijd. Vrijdag tegen KV Mechelen kwamen de vijf A-kernspelers niet in actie, waardoor ze zaterdag gewoon mochten starten.





Ten slotte mag een speler niet meer dan twee derde van de A-ploegwedstrijden als basisspeler of minstens 45 minuten gespeeld hebben. Geen van de vijf spelers kwam hieraan in de buurt. Sattlberger speelde slechts acht keer 45 minuten, de anderen nog minder. KRC Genk hield zich dus volledig aan de regels, ondanks de woede van Club Luik.