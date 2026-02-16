Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel
Foto: © photonews
Standard Luik en Union Saint-Gilloise hebben samengewerkt om kinderen die lijden aan kanker, samen met hun naasten en verzorgers, een sportief moment van ontspanning te bezorgen. Zo wilden ze ook aandacht vragen voor deze belangrijke zaak.

Een twintigtal kinderen konden een bijzonder moment beleven dicht bij de spelers, in het gezelschap van verzorgers en familie. "Gedragen door de RSE‑afdeling van Standard de Liège via het programma Standard Engagé en in samenwerking met Union Inspires, bracht dit mooie initiatief beide clubs samen in een golf van solidariteit", klinkt het in een communiqué van Standard.

De actie vond plaats naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Kinderkanker op 15 februari, een dag na de wedstrijd tussen Standard en Union Saint-Gilloise. "Deze uitnodiging naar Standard de Liège gaf deze kinderen een adempauze, een moment van vreugde, sport en solidariteit", benadrukt de club.

De woorden van Pierre François en Alex Muzio

Pierre François, General Manager van Standard, onderstreepte het belang van het initiatief. "Standard de Liège is er trots op deze samenwerking met Union Saint-Gilloise en de Stichting tegen kanker te zijn aangegaan. Buiten het sportieve resultaat om werd deze avond gekenmerkt door de aanwezigheid van moedige kinderen, hun naasten en hun zorgverleners, aan wie we in Sclessin een moment van ontsnapping en samenzijn wilden aanbieden."

"Enkele jaren geleden ondersteunde onze toenmalige kapitein, Sergio Conceição, een jonge Standard-supporter die een zware strijd tegen de ziekte voerde. Een van mijn mooiste herinneringen uit mijn eerste periode bij de club blijft de dag waarop ik dat kind twee jaar later in goede gezondheid terugzag, de winkel verlatend met een glimlach. Zijn vader vertelde me toen dat Standard en onze speler belangrijk waren geweest in dat traject."

"Dergelijke verhalen geven helemaal zin aan wat we doen. Als voetbal, voor een avond, een bron van vreugde, hoop en troost kan zijn voor deze kinderen, dan is onze missie volledig geslaagd", aldus François.

Ook Alex Muzio, voorzitter van Union Saint-Gilloise, reageerde. "Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die door kanker getroffen is. En ook al lijkt het misschien een klein gebaar, het kan helpen om aan iets anders te denken en moed geven om te blijven vechten tegen de ziekte, vooral voor kinderen en jongeren."

