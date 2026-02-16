Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

Het is een van de meest verrassende transfers van deze winter: Raheem Sterling, voormalig ster van Manchester City die door Chelsea vrijgelaten werd, heeft bij Feyenoord getekend. Maar in eerste instantie gaat hij trainen... in Tubize.

De werknemers van het Proximus Basecamp in Tubize zien de komende dagen een bekende kop verschijnen in het oefencomplex dat normaal door de Belgische nationale elftallen wordt gebruikt. Raheem Sterling (31) gaat zich er namelijk voorbereiden op zijn nieuwe uitdaging bij Feyenoord, hier in ons land.

En hij komt niet alleen: heel de club uit Rotterdam verhuist tijdelijk en komt gebruikmaken van de nationale faciliteiten, leert ons Het Nieuwsblad.

Waarom komt Raheem Sterling naar Tubize?

De reden: Sterlings arbeidsovereenkomst is nog niet rond. Zonder die overeenkomst kan de Engelse international niet voor Feyenoord spelen... en zelfs niet trainen op Nederlands grondgebied.

En in plaats van de ex-Chelsea speler, die deze winter transfervrij overkwam, alleen te laten trainen, heeft de Nederlandse club besloten tijdelijk naar Tubize te verhuizen. Een manier om de integratie van de nieuwe ster van Feyenoord te vergemakkelijken, die bereid was zijn salaris tot een tiende te laten verminderen om zich een paar maanden voor het WK te herlanceren.


De faciliteiten van het Proximus Basecamp zijn al eerder gebruikt voor voorbereidingsstages: Union Saint-Gilloise bereidde er het seizoen 2025-2026 voor, en Chelsea stuurde er al zijn jeugdteams naartoe.

