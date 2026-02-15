Reactie 🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

Een rollercoaster van resultaten, zo kunnen we de voorlopige trainerscarrière van Joseph Oosting bij Antwerp wel omschrijven. Tegen Westerlo kon Antwerp opnieuw niet winnen.

Nozawa in de fout

In de eerste weken onder Oosting overtrof Antwerp alle verwachtingen als trainer van Antwerp. De ene topper na de andere werd gewonnen maar in 2026 is er heel wat minder om mee te juichen. Antwerp kon in 2026 zelfs nog niet juichen in eigen huis en verloor 5 van zijn laatste 7 wedstrijden.

Tegen Westerlo moest Antwerp al na een kwartier achtervolgen nadat Sayyadmanesh de Kemphanen op voorsprong bracht. Maar dat doelpunt had nooit mogen vallen volgens Oosting. "We waren deze wedstrijd aangevat met een bepaalde ambitie maar die eerste goal...", zuchtte de Nederlander. "Onze doelman moet die bal gewoon naar de zijkant tikken. Nu maken ze hem en lopen we wederom achter de feiten aan."

En achter de feiten aan lopen op een sneeuwveld is een allesbehalve gunstige situatie. "Het was meer op geluk dan op wijsheid dat we voetbalden vandaag. Het is geen excuus maar ja...", lijkt hij de sneeuw toch als excuus aan te halen voor de prestatie van zijn ploeg.

Kerk moet scoren

In de tweede helft had Antwerp nochtans wel een grote kans met Gyrano Kerk maar die faalde oog in oog met Jungdal. "Daar moeten we misschien wel de 1-1 maken en dan is het een andere wedstrijd. Westerlo maakte nog een mooie goal maar dat was het dan ook wel, jammer genoeg was er niet veel mogelijk door de wedstrijdomstandigheden."

Lees ook... Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

In de stand keek Antwerp enkele weken geleden nog met ambitie naar de top 6, nu staan ze 6 punten achter de zesde plaats en amper 2 punten boven de Relegation Play Offs. "Maar als er een kans is om in de top 6 te komen, geloof ik erin. Het zal lastig worden en vooral de manier waarop we het doen zal ik op focussen", besloot de Nederlander strijdvaardig.

