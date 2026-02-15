Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Nathan De Cat (17) heeft dit seizoen al indruk gemaakt bij Anderlecht. Paars-wit hoopt hem nog even te houden en een nog grotere rol te geven. De vraag is nu of het Sporting kan overtuigen om nog een seizoen bij te blijven en ook zijn contract te verlengen.

De Cat staat momenteel onder contract tot juni 2027, maar een verlenging is er nog niet van gekomen. Anderlecht wil hem liefst nog een seizoen houden, maar moet haast maken, zeker gezien de interesse van buitenlandse topclubs zoals Borussia Dortmund en Bayern München.

Een grotere rol binnen het elftal kan de doorslag geven. Zo kan Anderlecht hem een platform bieden om zich verder te ontwikkelen voordat hij eventueel vertrekt.

Anderlecht wil De Cat nog belangrijker maken om hem te kunnen houden

De financiële waarde van De Cat loopt ondertussen al hoog op. Specialisten schatten zijn transferwaarde op minstens 30 miljoen euro, terwijl sommigen zelfs spreken van 35 miljoen inclusief bonussen en doorverkooppercentages. Daarmee zou hij de duurste uitgaande transfer van Anderlecht ooit worden.

Een eventuele verhuizing zou hem in de top 3 van duurste Belgische transfers plaatsen, naast Charles De Ketelaere en Jashari, en hem voorbij eerdere RSCA-verkooprecords zoals Doku (26 miljoen) en Tielemans (25 miljoen).



Voor De Cat zelf staat sportieve ambitie voorlopig voorop. Tijdens de winterstage liet hij weten dat hij vooral hoopt eindelijk een trofee naar Neerpede te brengen en dat hij het liefst op de grote manier zou vertrekken. Een extra seizoen bij Anderlecht kan dat pad mogelijk effenen.