Standard en Union delen de punten na intens gelijkspel op Sclessin

Geen winnaar in Luik zaterdagavond. Standard en Union konden niet uitmaken wie de betere ploeg was en speelden 1-1 gelijk. Standard kwam op voorsprong via Ayensa, Smith maakte de gelijkmaker. Weinig goed voetbal en echte kansen zorgden ervoor dat het gelijkspel wel een terechte uitslag was.

Union meteen (even) op rozen

Standard zit temidden een stevig schema want de Rouches verloren vorige week wel op het veld van Club Brugge, de week voordien wonnen ze thuis van Anderlecht. Zou met Union een volgende Brusselse club tenonder gaan op Sclessin? De kans leek op voorhand klein gezien de vorm van beide ploegen.

En de wedstrijd gaf ons ook snel gelijk wanneer Fuseini na enkele minuten de 0-1 tegen de touwen trapte. Maar scheidsrechter Visser floot voor een duwfout van Promise David op Hautekiet waardoor het feestje niet door ging. Ook na het bekijken van de beelden bleef Visser bij zijn standpunt.

Ayense zet Standard wel op voorsprong

Als jullie het niet doen, doe ik het wel, dacht ex-Unionist Eckert Ayensa. Hij nam een pass van Fossey fraai aan in de 16 en trapte de bal genadeloos in de verste hoek. Ondanks een mindere start stond Standard na een kwartier wel op voorsprong tegen de competitieleider.

Karamoko kreeg niet veel later een uitgelezen kans om de score nog verder uit te diepen na een knappe combinatie van Standard. Maar de middenvelder was te verrast door de dummy van Ayensa waardoor hij van dichtbij niet tussen de palen kon trappen.





Union reageerde vooral via kopballetjes van David maar diens vizier stond nog niet goed afgesteld. Dat van Patris wel. Hij kwam goed ingelopen maar kon van dichtbij Pirard niet vloeren met zijn kopbal. Verder viel het toch op dat de Union-aanval niet het beste vormpeil heeft momenteel.

Afstandsschoten

De competitieleider had nog een ganse tweede helft om te reageren maar had het lastig tegen Standard dat zich helemaal terug trok om de voorsprong te verdedigen. De beste kans was lange tijd een afstandsschot van El Hadj dat uiteenspatte op de lat. Verder moest Pirard zich amper tot niet tonen.

Aan de overkant probeerde Euvrard zijn troepen vanuit de omschakeling gevaarlijk te laten zijn. Dat lukte één keer via, opnieuw, Ayensa maar die bleef niet kalm in de 16 en trapte wild in het zijnet vanuit een scherpe hoek nadat hij voorbij Chambaere was geraakt in de 16.

Aangezien het niet lukte binnen de 16, moest het wel erbuiten gebeuren voor de bezoekers. Dat realiseerde Guilherme Smith ook toen hij van de linkerkant van het strafschopgebied naar het centrum én buiten de 16 dribbelde om dan verrassend uit te halen in de korte hoek. Pirard kon niet voorkomen dat het leer via de paal in doel verdween.

Er kwam echter geen winning kans meer in de slotfase waardoor de punten niet onterecht gedeeld werden in Luik. Union kan zo Club Brugge en STVV zondag opnieuw wat dichter zien komen. Bij Standard zijn ze nog niet helemaal uitgeteld voor de top 6 maar zullen er vooral zorgen zijn over de drie geblesseerde spelers die het veld moesten verlaten.