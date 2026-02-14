Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

OH Leuven heeft de kelderkraken gewonnen van FCV Dender met 3-2. Lange tijd stond het 2-1 op voorsprong en hing er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, maar alsnog kregen we een knotsgekke slotfase te zien.

Zaterdagnamiddag keken OH Leuven en FCV Dender elkaar in de ogen. Beide ploegen staan in de rode zone en konden elkaar dus veel pijn doen. Mazzu koos voor Prévot als vervanger van Tobe Leysen. Maertens kwam ook terug in de ploeg.

Het ging snel aan Den Dreef

De eerste kans van de bezoekers was meteen prijs. Toshevski gaf de bal voor doel waar Nsimba de bal aan de tweede paal terug kopte. Kvet kwam goed ingelopen werkte het leer prima binnen. Het bleek een snelle wake-upcall voor OHL.

Na een dik kwartier spelen kon Ikwuemesi de bordjes opnieuw gelijk hangen. Maertens kopte een hoekschop verder waarna de spits, zonder veel moeite, kon afwerken. Dender deed het beter aan de bal, maar de thuisploeg kwam beter in de wedstrijd hoe meer de eerste helft vorderde.

Op vijf minuten van de pauze gingen de Leuvenaars erop en erover na een kopbal van Lakomy. Verlinden schilderde de bal mooi op het hoofd van de Poolse middenvelder, die mooi binnen knikte. Al bij al een terechte ruststand, Dender kon ook niet vaak gevaarlijk zijn.

Zeer zwakke tweede helft, Dender bracht offensief nagenoeg niets

Na de rust volgden er minder echte kansen. Het kon nog beide kanten uit, al was OHL gevaarlijker. De bezoekers voerden de druk op naar voren terwijl de thuisploeg meer op de counter loerde.





Vooral op offensief vlak stelden de Kadavers zwaar teleur, ondanks het feit dat ze meer initiatief toonden. Leuven had weinig moeite met aanvallende impulsen van Dender. OHL had alles onder controle, tot in de slotfase.

Knotsgekke slotfase met twee strafschoppen

Nyakossi haalde Nsimba neer en scheidsrechter Bram Van Driessche wees meteen naar de stip. Een duidelijke strafschop en de spits twijfelde niet: de gelijkmaker stond op het bord. Een minuut later ontstond er commotie aan de overkant van het veld.

Marijnissen beging duidelijk hands in het strafschopgebied van Dender. De bal kwam van dichtbij en was hard, maar de VAR greep in waardoor ook OHL een strafschop kreeg. Sory Kaba zette zich achter de bal en ook hij faalde niet vanop de stip.

Na een knotsgekke slotfase eindigde de wedstrijd op een 3-2-overwinning voor OH Leuven, dat nu even veel punten telt (28) als KVC Westerlo. OHL blijft wel 14e in het klassement en Westerlo heeft een wedstrijd minder gespeeld. Dender blijft onderaan bengelen met 17 eenheden.