Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender
Foto: © photonews

OH Leuven heeft de kelderkraken gewonnen van FCV Dender met 3-2. Lange tijd stond het 2-1 op voorsprong en hing er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, maar alsnog kregen we een knotsgekke slotfase te zien.

Zaterdagnamiddag keken OH Leuven en FCV Dender elkaar in de ogen. Beide ploegen staan in de rode zone en konden elkaar dus veel pijn doen. Mazzu koos voor Prévot als vervanger van Tobe Leysen. Maertens kwam ook terug in de ploeg.

Het ging snel aan Den Dreef

De eerste kans van de bezoekers was meteen prijs. Toshevski gaf de bal voor doel waar Nsimba de bal aan de tweede paal terug kopte. Kvet kwam goed ingelopen werkte het leer prima binnen. Het bleek een snelle wake-upcall voor OHL.

Na een dik kwartier spelen kon Ikwuemesi de bordjes opnieuw gelijk hangen. Maertens kopte een hoekschop verder waarna de spits, zonder veel moeite, kon afwerken. Dender deed het beter aan de bal, maar de thuisploeg kwam beter in de wedstrijd hoe meer de eerste helft vorderde.

Op vijf minuten van de pauze gingen de Leuvenaars erop en erover na een kopbal van Lakomy. Verlinden schilderde de bal mooi op het hoofd van de Poolse middenvelder, die mooi binnen knikte. Al bij al een terechte ruststand, Dender kon ook niet vaak gevaarlijk zijn.

Zeer zwakke tweede helft, Dender bracht offensief nagenoeg niets

Na de rust volgden er minder echte kansen. Het kon nog beide kanten uit, al was OHL gevaarlijker. De bezoekers voerden de druk op naar voren terwijl de thuisploeg meer op de counter loerde.

Vooral op offensief vlak stelden de Kadavers zwaar teleur, ondanks het feit dat ze meer initiatief toonden. Leuven had weinig moeite met aanvallende impulsen van Dender. OHL had alles onder controle, tot in de slotfase.

Knotsgekke slotfase met twee strafschoppen

Nyakossi haalde Nsimba neer en scheidsrechter Bram Van Driessche wees meteen naar de stip. Een duidelijke strafschop en de spits twijfelde niet: de gelijkmaker stond op het bord. Een minuut later ontstond er commotie aan de overkant van het veld.

Marijnissen beging duidelijk hands in het strafschopgebied van Dender. De bal kwam van dichtbij en was hard, maar de VAR greep in waardoor ook OHL een strafschop kreeg. Sory Kaba zette zich achter de bal en ook hij faalde niet vanop de stip.

Na een knotsgekke slotfase eindigde de wedstrijd op een 3-2-overwinning voor OH Leuven, dat nu even veel punten telt (28) als KVC Westerlo. OHL blijft wel 14e in het klassement en Westerlo heeft een wedstrijd minder gespeeld. Dender blijft onderaan bengelen met 17 eenheden.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 6.03 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 15/32 (46.9%)
Akimoto Takahiro 90' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/12 (16.7%)
Nyakossi Roggerio 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Pletinckx Ewoud 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
Verlinden Thibaud A 69' 6.43 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Lakomy Lukasz 90' 7.78 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/54 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 22
Teklab Henok   86' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Gil Regaño Óscar   90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Maertens Mathieu A 86' 6.14 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Schrijvers Siebe 80' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 80' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/7
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Verstraete Birger 10' 6.03 -
Ominami Takuma 0'  
Vaesen Kyan 21' 6.64 -
Balikwisha William 4' 6.57  
Kaba Sory 10' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.92 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Goncalves Bryan 60' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 32/45 (71.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Cools Kobe 90' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
Marijnissen Luc 90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Marsoni Sambu Mansoni Junior 90' -
Ferraro Fabio   78' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Viltard Malcolm 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Mbamba Noah 60' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Sambu Marsoni 84' 5.44 -
  • Nauwkeurige passes: 22/34 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Kvet Roman 90' 6.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/51 (62.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Balverliezen: 35
Nsimba BrunyA 90' 7.31 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Toshevski David 78' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
De Kerf Bo 6' 5.69  
  • Schoten op doel: 0/1
Jahanbakhsh Alireza 12' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
De Fougerolles Luc 30' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Moutha-Sebtaoui Nail 12' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Berte Mohamed 30' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
